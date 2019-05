Britannian hallitus lykkää äänestystä EU-erosopimuksesta – omat uhkaavat luottamusäänestyksessä, jos May ei ilmoita oman eronsa aikataulusta huomenna

Britannian hallituksen mukaan brexit-sopimuksesta ei äänestetä suunnitellusti kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Tämä tarkoittaa, ettei lakiesitystä EU-erosta esitellä parlamentille huomenna, kuten pääministeri Theresa May on ilmoittanut.

Parlamentissa puhuneen hallituksen edustajan Mark Spencerin mukaan lakiesitys pyritään esittelemään alahuoneelle kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin siitä myös keskusteltaisiin.

Mayn aikomus tuoda erosopimus jo neljännen kerran parlamentin äänestykseen on saanut osakseen kovaa arvostelua myös pääministerin omilta konservatiiveilta. Britanniassa odotetaan yleisesti Mayn ilmoittavan oman eronsa aikataulusta huomenna. Jos näin ei tapahdu, konservatiivipuolueen rivikansanedustajista koostuvan niin kutsutun 1922-komitean mukaan puolue aikoo äänestää Mayn luottamuksesta.

STT

