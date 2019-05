Britanniassa jännitetään, ilmoittaako pääministeri Theresa May tänään eroamisensa ajankohdan. Näin on yleisesti arveltu brittimedioissa.

Käsitystä on vahvistanut Mayn oman konservatiivipuolueen riviedustajien niin kutsuttu 1922-komitea. Siihen kuuluvan Geoffrey Clifton-Brownin mukaan Maytä vastaan aiotaan järjestää uusi epäluottamuslauseäänestys, jos pääministeri ei ilmoita erostaan.

