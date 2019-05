Budapestissa kolme ihmistä on kuollut risteilyaluksen upottua

Unkarin pääkaupungissa Budapestissa kolme ihmistä on kuollut ja 16 kadoksissa risteilyaluksen upottua Tonava-jokeen. Paikallisen median mukaan asiasta kertoo maan sisäministeriö.

15 ihmistä on saatu pelastettua.

Median mukaan risteilyalus oli törmännyt toiseen veneeseen lähellä maan ikonista parlamenttitaloa.

Onnettomuus tapahtui noin kello kymmeneltä illalla paikallista aikaa.

Sukeltajat etsivät kadonneita matkustajia, mutta viimeaikaisten rankkasateiden takia vedenpinta on korkealla ja etsiminen vaikeaa.

Veneessä oli yhteensä 32 matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä.

Viranomaiset ovat estäneet pääsyn tapahtumapaikalle.

STT

Kuvat: