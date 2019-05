Kaksi ranskalaisperhettä haastoi Boeingin oikeuteen Ethiopian Airlinesin lentokoneturman takia – ”Mieheni henki vietiin tietoisesti”

Kaksi ranskalaista perhettä on jättänyt lentokonevalmistaja Boeingista oikeuteen kanteen Ethiopian Airlinesin lentokoneturman takia, perheiden asianajajat kertovat.

Boeingin 737 Max -koneilla tapahtui lyhyen ajan sisällä kaksi tuhoisaa lentoturmaa, ensin Indonesiassa lokakuussa ja myöhemmin Etiopiassa maaliskuussa. Turmissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.

Kummassakin tapauksessa turman syyksi epäillään sakkauksenestojärjestelmän toimintaa.

Ensimmäisessä kanteessa yhden ranskalaisuhrin perhe viittaa indonesialaisen Lion Airin turmaan. Perheen mukaan lentokoneiden valmistaja ja muut rakentamiseen osallistuneet eivät ole voineet olla huomaamatta teknisiä ongelmia.

Toisen kanteen on tehnyt nainen, jonka aviomies kuoli Etiopian turmassa. Ranskalaisen naisen mukaan tragedia olisi voitu välttää, sillä vastaava onnettomuus oli tapahtunut viisi kuukautta aiemmin. Hän kysyy, miten yhtiö saattoi olla kuuro tälle varoitukselle. Naisen mukaan hänen aviomiehensä elämä vietiin tietoisesti.

Naisen asianajaja vaatii rangaistukseksi Boeingilta 276 miljoonaa dollaria eli liki 250 miljoonaa euroa. Kanne on jätetty Chicagossa, jossa yhtiön pääkonttori on.

Naisella ja onnettomuudessa kuolleella miehellä on kolme lasta, joka ovat iältään 7-10-vuotiaita. Perheen asianajajan mukaan todisteet osoittavat, että Boeing toimi piittaamattomasti ja sivuutti tietoisesti matkustajien turvallisuuden. Asianajajan mukaan Boeing oli tietoinen järjestelmän ongelmista.

Boeingin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta naisen kannetta CNN:lle. Hän painotti, että yhtiö tekee yhteistyötä onnettomuutta tutkivien kanssa.

Boeingin 737 Max -konetyyppi on lentokiellossa

Boeing kertoi viime viikon torstaina saaneensa turmakonemallinsa ohjelmistopäivityksen valmiiksi. Seuraavaksi Boeingin pitää saada hyväksynnät Yhdysvaltojen ja muiden alueiden viranomaisilta, jotta lentokiellossa olevat koneet voivat palata liikenteeseen.

Boeing kertoo toimittavansa nyt Yhdysvaltojen ilmailuhallinnolle tietoja muun muassa siitä, miten lentäjät käyttävät koneiden hallintalaitteita erilaisissa tilanteissa. Kun ilmailuviranomaisen pyyntöihin on vastattu, Boeing pyrkii järjestämään viranomaisen kanssa aikataulun viralliselle koelennolle.

Wall Street Journalin mukaan näyttää epätodennäköiseltä, että Boeingin 737 Max -koneilla voitaisiin lentää ennen elokuun puoliväliä tai elokuun loppua. Konetyyppi on ollut maailmanlaajuisessa lentokiellossa maaliskuun puolivälistä alkaen lentoturmien takia.

Kiinalaiset suuryhtiöt hakevat korvauksia

Kolme Kiinan suurinta lentoyhtiötä hakee korvauksia Boeingilta 737 Max -koneisiin liittyen, kertoo Kiinan valtionmedia. Esimerkiksi shanghailainen China Eastern Airlines -yhtiö on Ethiopian Airlinesin ja indonesialaisen Lion Airin 737 Max -turmien jälkeen poistanut yhteensä 14 kyseisen konetyypin konetta käytöstä. Tämä on johtanut yrityksen mukaan valtaviin tulonmenetyksiin, jotka kasvavat edelleen.

Korvauksia Boeingilta hakevat China Easternin lisäksi China Southern Airlines ja Air China.

Kiina oli ensimmäinen valtio, joka käski lentoyhtiöitään keskeyttämään lennot turmakonetyypillä. Valtio kielsi koneiden käytön heti Etiopian turman jälkeisenä päivänä.

