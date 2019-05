”Ei ole asetta, ei savua” – Huawei haastaa Yhdysvaltojen rajoitustoimien lainmukaisuuden

Kiinalainen teknologiajätti Huawei on pyytänyt tuomioistuinta selvittämään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimet Huaweita koskevassa vientikieltojupakassa. Huawei näkee perustuslaillisia ongelmia asetuksessa, jonka nojalla Huawein toiminta Yhdysvalloissa on estynyt.

Tapausta käsitellään Yhdysvalloissa tuomioistuimessa syyskuussa.

Huawein johtava lakimies Song Liuping sanoo tiedotteessa, että teknologian vientikielto kyberturvallisuuden varjolla perustuu valheisiin.

– Yhdysvaltojen hallitus ei ole osoittanut minkäänlaisia todisteita siitä, että Huawei olisi turvallisuusuhka. Ei ole asetta, ei savua. Vain spekulointia, Song sanoo.

Trump julisti aiemmin toukokuussa kansallisen hätätilan suojellakseen maan tietoverkkoja. Pian tämän jälkeen Yhdysvaltain kauppaministeriö määräsi Huawein ja 70 sen kumppania ”mustalle listalle”, joka estää yrityksiä ostamasta teknologiaa yhdysvaltalaisilta yrityksiltä.

Teknologian vientikiellon on määrä astua voimaan elokuun puolivälissä. Kauppaministeriön listauksen jälkeen useat kansainväliset elektroniikka- ja teknologiayritykset, muun muassa Google ja siruvalmistaja ARM, ovat katkoneet siteitään Huaweihin.

Huawei haastoi Yhdysvallat oikeuteen jo maaliskuussa

Vientikiellon käsittely tuomioistuimessa on jatkoa toiselle oikeusjutulle, joka on ollut vireillä maaliskuusta asti. Tuolloin kiinalaisyritys haastoi Yhdysvallat oikeuteen aiemman kiellon osalta, jonka nojalla liittovaltion virastoja kiellettiin ostamasta Huawein tuotteita ja palveluita.

Syynä liittovaltion laitehankintoja koskevaan kieltoon olivat Yhdysvaltojen Huaweita kohtaan langettamat vakoiluepäilyt. Huawei on järjestäen kiistänyt kaikki epäilyt vakoilusta.

Huawein ja Yhdysvaltain välinen suhde on kipuillut pitkään. Kauppasodan hampaisiin joutui ensimmäisenä kiinalaisena yrityksenä teknologiayritys ZTE, mutta pian myös Yhdysvaltain huolet Huawein turvallisuusongelmista kasvoivat.

Kansainvälistä jännitettä on lisännyt entisestään Huawein talousjohtajan pidätys Kanadassa loppuvuodesta. Talousjohtaja Meng Wanzhou on Huawein perustajan Ren Zhengfein tytär. Mengin epäillään rikkoneen kansainvälisiä pakotteita.

Tapauksen jälkeen Kiina pidätti Kanadan kansalaisia Kiinassa.

STT

Kuvat: