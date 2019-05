”Ei tule vastaanottokomiteaa Arlandaan. On vain suuri tyhjyys” – Ruotsissa äimistellään Leinojien sensaatiovoittoa Tre Kronorista

Ruotsalaisviestimet ovat lyöneet kovalla kädellä Tre Kronoria Suomelle hävityn puolivälieräkamppailun jälkeen.

Tappiota Suomelle kuvataan muun muassa Ruotsin jääkiekon suurimmaksi fiaskoksi.

– Ei tule juhlia Kungsträdgårdenissa tällä kertaa. Ei tule vastaanottokomiteaa Arlandaan. On vain suuri tyhjyys, kirjoittaa Aftonbladetin toimittaja Mats Wennerholmkolumnissaan.

Wennerholmin mukaan Marko Anttilan, Kaapo Kakon ja 36-vuotiaan MM-debytantti Kristian Kuuselan kaltaiset pelaajat ovat kirjoittaneet nimensä suomalaiseen jääkiekkohistoriaan.

– Historiaa teki myös Ruotsin maajoukkue, mutta aivan eri tavalla.

Wennerholmin mielestä Ruotsi jäi kolmannessa erässä Suomen yliajamaksi ja halvaantui täysin.

”NHL-joukkue vastaan suomalainen liigajoukkue”

Kolmatta peräkkäistä maailmanmestaruutta tavoitellut Tre Kronor lähti otteluun ylivoimaisena ennakkosuosikkina miehistöllä, johon kuului 21 NHL-ammattilaista. Wennerholm huomautti, että Suomen joukkueessa on 18 MM-turnauksen ensikertalaista, ja suuri osa pelaajista tulee kotimaan liigasta.

Expressen-lehden toimittaja Magnus Nyströmkirjoittaa, että Ruotsi-Suomi-ottelu oli kuin NHL-joukkue olisi pelannut suomalaista liigajoukkuetta vastaan. Siitä huolimatta voiton vei Suomi, joka oli sekä ”pelottomampi että parempi”.

-Ei tarvitse hävetä, jos on tehnyt parhaansa ja häviää silti. Myös sellaista sattuu, että saa joukkueesta parhaat tehot irti, mutta häviää silti. Mutta jos häviää selvästi paremmalla joukkueella, tapahtunutta on vaikea kuvata muuksi kuin fiaskoksi, Nyström tylyttää.

”Suomi oli parempi, vaikka sen ei pitänyt olla”

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n asiantuntijan Jonas Anderssonin mukaan Ruotsi ei olisi edes ansainnut voittoa: Suomi oli parempi joukkue, vaikka sen ei pitänyt olla.

– Suomi liikkui hyvin luistimilla ja voitti useita kaksintaisteluita, Andersson jatkoi.

SVT:n toinen asiantuntija Sam Hallam totesi, että juuri tämä tekee urheilusta kiehtovaa.

– Ruotsi oli itsestäänselvästi ottelun suursuosikki, mutta lopulta kaikki ratkeaa pelissä. Ruotsi voittaa tämän ottelun – etukäteen. Mutta se ei selvinnyt haasteesta, Hallam sanoi.

