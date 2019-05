Entinen Leijona-puolustaja Toni Söderholm rohkaisee Saksan MM-joukkuettaan kiekolliseen peliin

Suomen alkusarjan jääkiekon MM-kisoissa päättää Kosicessa tiistaina A-lohkon ottelu Saksaa vastaan. Vaikka kumpikin on varmistanut jatkopaikkansa, kohtaamisessa on tunnetta.

Päivämäärä 21. toukokuuta jää ainakin Saksan päävalmentajan Toni Söderholmin mieleen. Hän pelasi puolustajana Suomen joukkueessa 73 maaottelua ja ylsi Leijonissa MM-hopealle Moskovassa 2007.

Viime loppuvuodesta Saksan jääkiekkoliitto pestasi Söderholmin yllättäen miesten maajoukkueensa päävalmentajaksi. Hän muisti heti, että Saksa ja Suomi pelaisivat MM-Slovakiassa samassa alkulohkossa.

– Totta kai on erityinen tunne valmentaa Suomea vastaan. Se voi tuntua vielä ottelun alussa, mutta sitten peli vie mennessään ja keskittyminen siirtyy oman joukkueen tekemisiin, Söderholm kuvailee Kosicen hallin haastattelualueella, joka on ehtinyt tyhjentyä saksalaistoimittajista.

Pelaajasta valmentajaksi

Söderholmin, 41, urakehitys jääkiekkovalmentajana on ollut käsittämättömän nopea. Hän lopetti pelaajauransa Saksan mestaruuteen EHC Münchenin joukkueessa kolme vuotta sitten ja jäi seuraan sen houkuttelemana valmennustehtäviin.

Ammattitaito on karttunut Münchenin farmijoukkueen Riesserseen päävalmentajana ja Saksan nuorten maajoukkueen valmennuksessa.

Söderholmin edeltäjä aikuisten maajoukkueessa oli pitkän NHL-uran pelannut Marco Sturm, jonka valmennuksessa Saksa saavutti toissa talvena olympiahopeaa.

– Mitali oli ehkä verrattavissa Suomen olympiahopeaan Calgaryssä 1988. Se antoi kummassakin maassa onnistumisen tunteen. Saksan pelaajat saivat uskoa, että voivat pärjätä arvokisoissa.

Saksan olympiahopea kuului NHL:n Los Angelesin apuvalmentajaksi lähteneen Sturmin aikaan. Söderholmin puheenparresta kuuluu, että hän haluaa saavuttaa jotain omaa. MM-aloitus Slovakiassa oli turvallinen, kun Saksa selviytyi puolivälieriin kahdeksan parhaan joukkoon.

Söderholm haluaa luoda maajoukkueelleen aktiivisempaa pelitapaa ja rohkaista kiekolliseen peliin.

– Saksan kiekossa on aika puolustava identiteetti. Suuri herätys tuli 1-8 häviämässämme Kanada-pelissä, sillä Kanada teki enemmän töitä kuin me.

Tanakkaa taustatukea

Söderholmilla on MM-kisoissa arvostettu taustatuki. Hänen apunaan Kosicessa on Suomen entinen maajoukkuevalmentaja Kari Jalonen, titteliltään neuvonantaja.

– Tämä on mentorointia sillä tavalla, että olen mukana joukkueen harjoituksissa. Peleissä suon sille työrauhan, mutta teen katsomossa muistiinpanoja, jotka voivat auttaa joukkuetta lyhyellä aikavälillä, keväällä Bernin Sveitsin mestariksi valmentanut Jalonen kertoo.

Hän valmensi SM-liigassa HIFK:ta, jossa Söderholm pelaajana voitti Suomen mestaruuden 2011.

– Taustaroolini maajoukkueessa oli Tonin idea. Saksassa mentorointia on käytetty jalka-, kori- ja käsipallomaajoukkueissa, mutta ei aiemmin jääkiekossa.

Söderholm on tyytyväinen, kuinka hänet on otettu päävalmentajana maajoukkueessa vastaan.

– Ensimmäiset arvokisat tulivat vastaan niin nopeasti, ettei hirvittävää analyysiä ole kerinnyt tekemään. Isoa räjäytystä ei kannata tehdä. Pitää luottaa siihen, mitä pelaajat osaavat, ja tuoda siihen maustetta.

Kokenut Jalonen luottaa Söderholmin tulevaisuuteen valmentajana.

– Toni perehtyy työhönsä, laittaa itsensä likoon. Siinä on tekemisen meininkiä, miten hän johtaa valmennustiimiä ja toimii pelaajien kanssa.

