EU-johtajat tarttuvat nimitysvyyhtiin tänään Brysselissä

EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin keskustelemaan vaalien jälkeisistä johtajanimityksistä.

Tarkoituksena on pohjustaa päätöksiä, jotta nimityspaketista voitaisiin päästä sopuun juhannuksen huippukokouksessa.

Suomesta paikalla on pian väistyvä pääministeri Juha Sipilä (kesk.), joka käy päivällä hakemassa evästyksen eduskunnan suurelta valiokunnalta totuttuun tapaan.

Huippukokouksessa keskustellaan erityisesti neljästä nimityksestä, joita ovat EU-komission puheenjohtajuus, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus, korkean edustajan eli ulkoministerin tehtävä sekä Euroopan keskuspankin pääjohtajan paikka. Nimitysvyyhdissä otetaan huomioon maantieteellinen tasapaino, EU-vaalien tulos ja sukupuolten tasa-arvo.

Jäsenmaat ovat antamassa huippukokouksia johtavalle Donald Tuskille mandaatin käydä keskusteluita komission puheenjohtajaehdokkaista parlamentin suuntaan.

Sunnuntain EU-vaaleissa keskustaoikeistoa edustava Euroopan kansanpuolue säilytti asemansa parlamentin suurimpana, ja olisi näin kiinni komission puheenjohtajan paikassa. Jos kärkiehdokasmenettelyä kunnioitetaan, paikalle nousisi saksalainen Manfred Weber. Nimitys on kuitenkin kaikkea muuta kuin varma.

”Aldea ei voi sivuuttaa”

Muhkean vaalivoiton saanut liberaaliryhmä Alde muistutti maanantaina, ettei mikään ehdokas ole vielä saanut taakseen parlamentin enemmistöä. Liberaaliryhmä ponnisti parlamentin kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi Ranskan macronistien tuella.

Euroopan parlamentin vallan uusjako edellyttää liberaaliryhmän mielestä sellaista komission puheenjohtajaa, joka pystyy keräämään taakseen vahvan tuen yli puoluerajojen.

– EU-vaalien tulos on selvä: EU-myönteistä enemmistöä ei voida muodostaa ilman uutta keskiryhmää, jonka Alden perhe, Renessanssi (Ranska), USR Plus (Romania) ja muut uudistushenkiset ja samanmieliset puolueet muodostavat, linjasi ryhmä maanantaina tiedotteessaan.

