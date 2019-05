Ihmisoikeusvaltuutettu haluaa lapset pois al-Holin leiriltä – ”Näitä lapsia on kohdeltava ensisijaisesti uhreina”

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu haluaa neuvoston jäsenmaiden hoitavan alaikäiset kansalaisensa mahdollisimman pian pois al-Holin leiriltä Syyriasta. Lisäksi ihmisoikeusvaltuutettu toivoo valtioiden harkitsevan lasten äitien palauttamista kotiin, jotta lasten oikeuksien toteutuminen voidaan taata.

Ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatovic viittaa lausunnossaan Maailman terveysjärjestö WHO:n tietoihin, joiden mukaan leiri on aivan liian täynnä eikä peruspalveluita riitä kaikille. Sään lämpeneminen tarkoittaa, että olot leirillä todennäköisesti huononevat entisestään, ja kurjat elinolot uhkaavat WHO:n mukaan lasten henkeä.

– Tässä kontekstissa vetoan Euroopan neuvoston jäsenmaihin, jotta ne tekisivät kaikki tarvittavat toimenpiteet taatakseen alaikäisten kansalaistensa palauttamisen al-Holin leiriltä pikaisesti, ihmisoikeusvaltuutettu kirjoittaa.

Mijatovic huomauttaa, että valtioiden velvollisuus on varmistaa, että aseellisen konfliktin jalkoihin joutuneet lapset saavat suojelua ja hoivaa.

– Näitä lapsia on kohdeltava ensisijaisesti uhreina, hän toteaa.

Suurin osa kuolleista lapsia

Leirin 73 000 asukkaan joukossa on Euroopan neuvoston jäsenmaiden kansalaisia. Neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö, johon myös Suomi kuuluu.

Noin 90 prosenttia leirin asukkaista on naisia ja pieniä lapsia.

Suurin osa leiriltä raportoiduista kuolemantapauksista on ollut alle 5-vuotiaita lapsia. Kuolemia aiheuttavat esimerkiksi aliravitsemus, tulehtuneet haavat ja ripuli.

Ihmisoikeusvaltuutettu muistuttaa, että jäsenmaat voivat tuoda lasten äidit oikeuden eteen, vaikka myös äidit palautettaisiin kotimaihinsa lasten edun mukaisesti. Mijatovic toivoo maiden myös tarjoavan kotimaihinsa palaaville lapsille riittävää terveydenhuoltoa sekä mielenterveys- ja sosiaalipalveluita.

Sisäministeri Kai Mykkänen on kertonut, että Pohjois-Syyriassa sijaitsevalla leirillä tiedetään olevan 44 suomalaista. Ylen leirillä haastattelemien suomalaisten mukaan joukossa on 11 äitiä ja 33 lasta. Heidän mahdollisesta palauttamisestaan ei ole ainakaan toistaiseksi tehty päätöksiä.

https://www.facebook.com/CommissionerHR/posts/1250698238439417

https://yle.fi/uutiset/3-10804759

STT

Kuvat: