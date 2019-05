Europolin yhteisoperaatio onnistui tunnistamaan kolme seksuaalisen väkivallan uhriksi joutunutta lasta videoilta ja kuvista

Euroopan poliisivirasto Europol kertoo onnistuneensa tunnistamaan kuvista ja videoilta kolme lasta, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Yksi uhreista on Euroopassa, toinen Yhdysvalloissa ja kolmas Venäjällä, Europol kertoo.

– Näiden maiden lainvalvontaviranomaiset työskentelevät parhaillaan viimeistelläkseen lasten tunnistuksen ja pelastaakseen heidät, Europol kertoi maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Kolmen tapauksen lisäksi tutkinta on yhä kesken yhden eurooppalaisen uhrin ja hyväksikäyttäjän tunnistamiseksi.

Europolin mukaan tunnistusoperaatiossa oli mukana yhteensä 34 asiantuntijaa 24 maasta. He työskentelivät Europolin henkilökunnan kanssa 12 päivän ajan.

– Asiantuntijat kävivät läpi miljoonia tiedostoja löytääkseen keskeiset vihjeet.

Operaation aikana takavarikoitua materiaalia ladattiin kansainvälisen poliisijärjestö Interpolin tietokantaan. Näin voidaan Europolin mukaan edesauttaa rikosten selvittämistä tulevaisuudessa.

Interpol hajotti ringin ja pelasti 50 lasta

Interpol kertoi viime viikolla hajottaneensa kansainvälisen hyväksikäyttäjäringin ja pelastaneensa sen käsistä 50 lasta. Kaksi vuotta sitten alkaneen operaatio Blackwristin keskiössä on ollut niin kutsutussa pimeässä verkossa toiminut sivusto, jolla oli 63 000 käyttäjää eri puolilla maailmaa.

Lähes 60 maahan ulottuneen tutkinnan aikana yhteensä yhdeksän ihmistä on otettu kiinni Thaimaassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Poliisi etsii yhä noin sataa lasta, jotka esiintyvät sivustolla levitetyissä kuvissa.

Keskusrikospoliisi (KRP) sai viime vuoden lopulla valmiiksi tutkinnan, jossa viiden suomalaismiehen epäillään olleen mukana kansainvälisessä hyväksikäyttöringissä. Miesten epäillään muun muassa kuvanneen itse tekemiään lasten raiskauksia, levittäneen materiaalia tästä sekä tuoneen materiaalia ulkomailta. Tutkinnan aikana takavarikoitiin kuvia ja videoita yhteensä 95 teratavua.

Tapauksen yhteydessä KRP:n rikosylikomisario Sari Sarani sanoi, että lasten hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin määrä on kasvanut voimakkaasti niin Suomessa kuin maailmalla.

STT

