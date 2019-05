Filippiinit kuljettaa Kanadaan takaisin tonneittain roskaa

Filippiinit on kuljettanut takaisin Kanadaan tonneittain roskaa, joka tuotiin Filippiineille vuosia sitten. Yhteensä 69 laivaa lähti Manilan satamasta kohti Kanadaa, ja laivan on tarkoitus saapua perille perjantaina.

Kanadalainen firma lähetti vuosina 2013 ja 2014 tuhansittain kontteja Filippiineille. Konteissa olleen roskan oli merkitty olleen kierrätettävää, mutta näin ei todellisuudessa ollut.

Filippiinit on jo pitkään vaatinut Kanadaan ottamaan roskat takaisin.

Kanadan ympäristöministeri Catherine McKenna sanoi Kanadan olevan sitoutunut työskentelemään läheisesti maan kanssa.

STT

Kuvat: