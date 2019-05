Grönlannin ilmatilan valvonta voi pakottaa Tanskan ostamaan lisää hävittäjiä, sanoo maan puolustusministeri – syynä on Venäjän kasvanut sotilastoiminta arktisella alueella

Venäjän lisääntynyt sotilaallinen toiminta arktisella alueella voi pakottaa Tanskan sijoittamaan hävittäjiään Grönlantiin. Puolustusministeri Claus Hjort Frederiksenin mukaan tämä merkitsisi sitä, että Tanskan pitää ostaa suunniteltua enemmän hävittäjä ilmavoimilleen.

Tanska on päättänyt ostaa 27 amerikkalaista F-35-hävittäjää nykyisten F-16-koneiden seuraajiksi. Ne eivät kuitenkaan riitä, jos Grönlantiin päätetään sijoittaa koneita pysyvästi, ministeri sanoi uutistoimisto Ritzaulle.

Hjort Fredriksenin mukaan Tanskan kyvyttömyys valvoa Grönlannin ilmatilaa ja torjua sitä loukkaavia koneita ei ole ollut toistaiseksi ongelma, koska pohjoisilla alueilla ei ole ollut sotilaallisia jännitteitä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa kun Venäjä on rakentanut uusia lentotukikohtia arktiselle alueelle.

Esimerkiksi Venäjälle kuuluvalla Frans Joosefin maa -saariryhmällä sijaitseva Nagurskajan tukikohta on vain tuhannen kilometrin päässä Grönlannista. Venäläiskoneet pääsevät ilmatankkauksen tuella lentämään sieltä Grönlannin ilmatilaan kenenkään estämättä. Jos ilmatilaloukkauksia alkaisi tapahtua, puolustusministerin mukaan vastaus on hävittäjien sijoittaminen pysyvästi Grönlantiin.

– Emme voi sallia Tanskan ilmatilan loukkaamista. Meidän on puolustettava itsemääräämisoikeuttamme siellä samaan tapaan kuin Tanskassa ja Itämerellä, Hjort Fredriksen sanoi Berlingske-lehden haastattelussa aiemmin tällä viikolla.

https://www.berlingske.dk/samfund/claus-hjort-aabner-for-at-sende-kampfly-til-groenland

STT

Kuvat: