Guardian: Tuore paljastuskirja väittää erikoissyyttäjä Muellerin valmistelleen syytteiden nostamista Trumpia vastaan – Muellerin edustaja kiistää

Tuore paljastuskirja väittää, että erikoissyyttäjä Robert Mueller olisi valmistellut presidentti Donald Trumpin syyttämistä oikeuden estämisestä, kertoo Guardian. Lehden tietojen mukaan kohukirjailija Michael Wolffin uusi kirja paljastaa, että Mueller olisi laatinut kolmen kohdan syytteen oikeuden estämisestä Trumpia vastaan, mutta päättäneensä sitten hyllyttää asian.

Muellerin edustaja kiistää kirjan väitteet.

Siege: Trump Under Fire -niminen kirja julkaistaan vasta ensiviikolla, mutta Guardian on jo päässyt tutustumaan teokseen ja siihen liittyviin materiaaleihin.

Kirjan saatesanoissa Wolff sanoo tietojensa perustuvan sisäisiin dokumentteihin, jotka hän on saanut erikoissyyttäjän kansliaa tuntevalta lähteeltä. Muellerin edustajan mukaan kyseisiä dokumentteja ei ole olemassa, mutta Guardian kertoo nähneensä dokumentit, joihin Wolffin väitteet perustuvat.

Wolffin paljastukset ovat yllättäviä, sillä Muellerin maaliskuussa luovuttamassa Venäjä-tutkinnan loppuraportissa kysymys presidentin mahdollisesta oikeuden estämisestä jätettiin auki.

Vuonna 2017 erikoissyyttäjä Robert Mueller alkoi tutkia Donald Trumpin vaalikampanjan epäiltyjä Venäjä-kytköksiä. Mueller ei löytänyt tutkinnassaan näyttöä Trumpin tai hänen kampanjansa vehkeilystä Venäjän kanssa, mutta erikoissyyttäjä ei ottanut kantaa siihen, syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen haittaamalla tutkintaa.

Asiasta on sittemmin väännetty sitkeästi Yhdysvaltain politiikan huipulla. Lisää vettä myllyyn on lisännyt se, että Valkoinen talo tai oikeusministeri William Barr ei ole suostunut luovuttamaan kongressille sensuroimatonta versiota loppuraportista.

https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/28/mueller-trump-obstruction-charge-michael-wolff-book-siege-under-fire-news

STT