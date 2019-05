Halikon Franssintalo Rikala-seuran omistukseen

Kotiseutuyhdistys Rikala-seura ry. ostaa Halikon Franssintalon Salon kaupungilta 7 000 eurolla.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupan maanantaina. Kiinteistön vajaan 700 neliömetrin tontti vuokrataan yhdistykselle 30 vuodeksi 320 euron vuosivuokralla.

Rikala-seura on ollut vuokralla ja huolehtinut Franssintalosta lähes kuuden vuoden ajan. Yhdistys laskee investoineensa museokorttelin kunnostukseen sinä aikana noin 35 000 euroa.

Taloon on hankittu ilmalämpöpumppu, katto ja julkisivut on maalattu, pihalta on kaadettu vaarallisia lahoja puita ja ympäristöä on siistitty.

– Sovimme kaupungin kanssa, kun vuokrasimme tämän, että pidämme Franssintalon kunnossa. Ongelma on, että emme saa mitään avustusta töihin, koska emme ole omistajia. Nyt kiinteistön vuokrasopimus on niin pitkä, että voimme hakea tarvittaessa kiinnitystä ja lainaa, jos joudumme korjaamaan lattiaa tai vesijärjestelmiä, Rikala-seuran puheenjohtaja Jari J. Laiho perustelee kauppaa.

Kotiseutuyhdistyksen perimmäinen ajatus on varmistaa, että kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus pysyy kulttuurikäytössä ja säilyy jälkipolville.

Franssintalossa on vuokralaisena Halikon musiikkiyhdistys, minkä lisäksi vanhaa valtuustosalia ja keittiötä vuokrataan juhla- ja kokouskäyttöön yhdistyksille ja yksityisille.

– Kaupungin taloustilanne on kaikkien tiedossa. Tarpeettomista rakennuksista hankkiudutaan eroon, ja tämäkin kiinteistö olisi voinut tulla joskus myyntiin. Meidän mielestämme olisi sääli, jos se menisi jollekin ulkopuoliselle, Jari Laiho sanoo.

Laihon mukaan suojeltua rakennusta museonmäellä ei olisi mahdollista myydä kenelle tahansa. Yleishyödyllinen yhdistys on turvallinen ostaja. Kauppakirjaan on kirjattu ehto, jonka mukaan talo palaa kaupungille, jos yhdistys päättää luopua siitä. Rikala-Seura ei voi myydä rakennusta eteenpäin.

Rikala-seuralla on noin 80 jäsentä, joista johtokunta eli kymmenkunta ihmistä perheenjäsenineen on aktiivisesti mukana talkoissa.

– Tämä porukka tekee talkoita, mutta mistä tulevat seuraavat? Tähänkin on varauduttava, Jari Laiho sanoo.

Franssintalo on valmistunut vuonna 1882, ja se on Varsinais-Suomen ensimmäinen kuntahuoneeksi rakennettu talo. Osin viinaverorahoilla rakennettu talo tehtiin kirjastoksi, jota alettiin käyttää myös kokouksiin.

Halikolla oli kaksi pitkäaikaista kunnankirjuria, Frans Nummila ja Frans Tarvas. Ilmeisesti heidän ansiostaan taloa on kutsuttu Franssintaloksi.

Halikon uusi kunnantalo valmistui vuonna 1955. Siitä asti Franssintaloa ovat käyttäneet muun muassa kansakoulu, lukio, kansalaisopisto ja Halikon musiikkiyhdistys.

Talon ullakko on Salon historiallisen museon käytössä, ja kaupungin kanssa on sovittu, että museo saa käyttää tiloja vastikkeetta vuoden 2022 loppuun asti.

Rikala-seura tekee museopuolen kanssa yhteistyötä. Yhdistys palkkaa tulevana kesänäkin kuusi nuorta hoitamaan Halikon museota ja Trömperin kievaria Hajalassa.

– Monelle museo on ensimmäinen työpaikka. Se on opetuksellinen tilanne. Pidämme työhaastattelut, teemme työsopimuksen, annamme perehdytyksen ja opetamme työn tekemistä alusta pitäen, yhdistyksen johtokunnan jäsen Pekka Rinne kertoo.

Suomen 100-vuotisjuhlavuonna Rikala-seura päätti, että se tarjoaa kyydin ja opastetun kierroksen museossa halikkolaisille lapsille.

Yhdistys saa varoja toimintaansa lahjoituksista, vanhojen lahjoitusten sijoitustuotoista, Franssintalon vuokrista ja kaupungilta.

– Kolmas sektori tekee tärkeää työtä. Jos me lopettaisimme koko toiminnan ja kaupunki joutuisi tekemään itse, siitä tulisi aika summa rahaa vuosittain, Jari J. Laiho muistuttaa.