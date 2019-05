Halla-aho osasta PS-nuoria: ”Nämä ihmiset ovat väärässä puolueessa”

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan puolueen nuorisojärjestössä on pieni joukko ihmisiä, jotka eivät tunnu ymmärtävän puolueen linjaa.

PS-Nuoret on ollut julkisuudessa viime lauantaina lähettämänsä tviitin takia. Tviitissä kehotetaan äänestämään EU-vaaleissa perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tviittiin liitetyn kuvan kaltaiselta tummaihoiselta perheeltä.

Halla-aho kirjoittaa Facebookissa, että puolueen tavoitteisiin ei kuulu ihmisten geeniperimän tarkkailu tai suomalaisuuden määrittely ja rajaaminen. Hänestä ihmiset, jotka eivät tätä ymmärrä, ovat väärässä puolueessa.

– Valitettavasti nuorisojärjestössä on pieni joukko ihmisiä, jotka eivät tunnu ymmärtävän ja hyväksyvän puolueen linjaa ja joiden toiminta keskittyy puolueen ja nuorisojärjestön itsensä vahingoittamiseen esimerkiksi hyökkäilemällä puolueen omia ehdokkaita vastaan, Halla-aho kirjoittaa.

– Nämä ihmiset ovat väärässä puolueessa.

Halla-aho ei kirjoituksessaan maininnut nuorisojärjestön julkisuudessa ollutta tviittiä.

Valtionapu vaakalaudalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) harkitsee nyt valtionavun epäämistä PS-Nuorilta, ministeriöstä kerrotaan. Syynä on loukkaavaksi koettu Twitter-viesti.

Ministeriössä arvioidaan, onko perussuomalaisten nuorisojärjestön ulostulo ristiriidassa nuorisolain kanssa.

– Me joudumme valtionapuviranomaisena arvioimaan järjestön avustuskelpoisuutta eli punnitsemaan sitä, että onko tällaiset ulostulot sopusoinnussa nuorisolain tarkoituspykälän kanssa, koska se on yksi avustusehdoista, sanoo ministeriön erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez STT:lle.

Hän mainitsee mahdolliseksi ristiriidaksi lain kohdat kansainvälisyydestä, yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja kulttuurien moninaisuudesta. Seuraavaksi ministeriössä käydään tapaus läpi ja katsotaan, millaisiin toimiin ryhdytään.

PS-Nuorille myönnetty valtionavustus on tänä vuonna 115 000 euroa. Viranomaiset voivat keskeyttää avustuksen maksamisen, jos on aihetta epäillä, ettei saaja toimi lain edellyttämällä tavalla.

PS-Nuorten kanssa keskusteltiin jo aiemmin

Ministeriö oli jo alkuvuodesta kehottanut PS-Nuoria harkitsemaan julkisia kannanottojaan. Cortés Téllezin mukaan ministeriö kävi maaliskuussa keskustelun PS-Nuorten pääsihteerin Toni Saarisen kanssa ja ilmaisi huolensa järjestön kannanotoista.

– Katsoimme silloin, että ne (kannanotot) eivät vielä ylittäneet sellaista kynnystä, jossa olisi ollut selvä ristiriita nuorisolain kanssa, mutta ilmaisimme huolen, että nyt voidaan olla jo siinä rajalla.

Helsingin Sanomat kertoi tammikuussa, että Halla-aho oli ainakin kahdesti ojentanut perussuomalaisten nuorisojärjestön jäseniä ääriajattelusta. PS-Nuoret siirtyi marraskuussa pidetyssä syyskokouksessaan aiempaa radikaalimman nationalismin linjalle. Vallan ottivat niin kutsutut etnonationalistit, joilla on emopuoluetta rajummat näkemykset esimerkiksi siitä, ketä voidaan pitää suomalaisena.

Kannanottoja harkittava, jos haluaa avustusta

Maaliskuussa ministeriö pyysi PS-Nuoria harkitsemaan kannanottojaan myös siitä näkökulmasta, että nuorisolaissa on selvät arvolähtökohdat, joihin avustuksen myöntäminen perustuu.

– Jos he haluavat jatkossakin rahoittaa toimintansa tästä meidän avustuksesta, niin silloin täytyy harkita, minkälaisia kannanottoja julkisuudessa ottaa, Cortés Téllez sanoo.

Hänen mukaansa keskustelusta jäi silloin käsitys, että pääsihteeri Saarinen ymmärsi hyvin, mistä on kysymys.

Jos ministeriö katsoo, että PS-Nuorten toiminta on ristiriidassa nuorisolain kanssa, järjestölle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Sen jälkeen ministeriö tekisi päätöksen avustuksen mahdollisesta peruuttamisesta ja maksettujen erien takaisinperinnästä.

Cortés Téllez kertoo, ettei muista omalta virkauraltaan yhtään tapausta, jossa poliittiselle nuorisojärjestölle myönnetty avustus olisi evätty järjestön toiminnan tai kannanottojen takia. Hän on työskennellyt virkamiehenä OKM:ssä 24 vuotta.

Ministeriön tekemästä avustusharkinnasta uutisoi ensin Uusi Suomi.

Nuorisojärjestön puheenjohtaja ei yllättynyt

PS-Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen ei vetäisi vielä johtopäätöksiä ministeriön kommenteista.

– Perussuomalaisilta nuorilta on oltu aikaisemminkin leikkaamassa tukia pois. Tämä ei sinällään ole yllättävä tilanne OKM:n pamppujen suhteen, Kinnunen sanoo STT:lle.

Hän ei halunnut kommentoida tviitin sisältöä.

STT ei ole tavoittanut perussuomalaisten puoluesihteeriä Riikka Slunga-Poutsaloa kommentoimaan nuorisojärjestön tviittiä.

Korjattu aiempaa uutista klo 14.58: Poistettu 3. kappaleesta sanat ”tällaisin kriteerein”, koska Facebook-kirjoituksessa ei suoraan mainita PS-nuorten kyseistä tviittiä.

