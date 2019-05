Yksityinen venäläisyhtiö Algador Holdings ostaa Helsingin telakan koko osakekannan Arctech Helsinki Shipyardsilta, jonka omistajana on ollut venäläinen valtionyhtiö USC.

Helsingin telakka on ollut rahoitusvaikeuksissa Venäjälle asetettujen talouspakotteiden vuoksi. Pakotteiden kohteena on myös USC. Helsingin telakan toimintaan uskotaan nyt saatavan rahoitusta, koska yksityisenä yhtiönä Algador ei ole pakotteiden piirissä.

STT

Kuvat: