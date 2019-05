Helsingin telakan kauppa sinetöity – uusi venäläisomistaja uskoo pakoteasian ratkenneen

Yksityinen venäläisyhtiö Algador Holdings ostaa Helsingin telakan koko osakekannan Arctech Helsinki Shipyardilta, jonka omistajana on ollut venäläinen valtionyhtiö USC. Telakkayhtiön uusi nimi on Helsinki Shipyard. Kauppa astui voimaan tänään.

Helsinki Shipyardin hallituksen puheenjohtajalla Viktor Olerskilla on vahva usko Helsingin telakan tulevaisuuteen.

– On olemassa voimakasta tarvetta arktisille aluksille ja jäänmurtajille, Olerski arvioi.

Erityisesti Venäjä on ollut aktiivinen laajentaakseen luonnonvarojen hyödyntämistä pohjoisen arktisilla vesillä. Helsingin telakka on toimittanut jo aiemmin jäätä murtavia laivoja öljy- ja kaasuteollisuuden käyttöön Sahalinille Venäjän kaukoidässä.

Toinen suunta on Eteläinen Jäämeri, jossa on tarvetta risteilijöille ja tutkimusaluksille.

– Telakan tähtäimenä on saada sarjatilauksia, Olerski sanoo.

Helsingin telakan ongelmana on ollut viime vuodet rahoitus, sillä Arctech Helsinki Shipyard on ollut venäläisen valtionyhtiön USC:n omistuksessa. USC on Yhdysvaltain talouspakotteiden piirissä. Olerskin mukaan Algador on yksityinen yhtiö, jota pakotteet eivät koske.

– Olemme puhdas yhtiö, hän vakuuttaa.

Alustavat keskustelut pankkien kanssa rahoituksesta on nyt aloitettu.

– Rahoitus on ollut iso ongelma. Nyt se on ratkaistu, kertoo Helsinki Shipyardin hallitukseen siirtyvä Esko Mustamäki.

Mustamäki on toiminut aiemmin Arctech Helsinki Shipyardin toimitusjohtajana.

Telakkateollisuudessa ulkopuolisella rahoituksella on ratkaiseva merkitys, sillä tyypillisesti laivan rakennusaikana juoksevat kustannukset, mutta maksu saadaan vasta silloin, kun alus luovutetaan tilaajalle.

Syksyllä Helsingin telakan tulevaisuus näytti synkältä. USC vihjaili telakan lopettamisella, jos uutta omistajaa ei pian löydy. Olerski kertoo, että neuvottelut Helsingin telakan ostamisesta alkoivat 10 kuukautta sitten, eli viime kesänä. Aiemmin esillä oli muun muassa kroatialainen ostajakandidaatti.

Telakalle etsitään uusia tekijöitä

Helsinki Shipyardin uudeksi toimitusjohtajaksi maanantaina nimitetty Carl Gustaf Rotkirch tyrmää ajatuksen, että Helsingin telakalta irtisanottaisiin väkeä kaupan seurauksena. Hänen mukaansa telakalle päinvastoin etsitään uusia tekijöitä.

– Meidän täytyy nimittää uusia spesialisteja, Olerski vahvistaa.

Tällä hetkellä telakalla on 380 työntekijää. Lisäksi telakka työllistää 700 ihmistä alihankintaketjussa.

Telakan tilauskirjassa on nyt aluksia 470 miljoonan euron arvosta. Parhaillaan telakan hallissa on meneillään Koillisväylälle tarkoitettu arktinen tankkeri. Kreikkalaiselle varustamolle rakennettavan tankkerin on määrä kuljettaa kaasukondensaattia Jamalin niemimaalta Eurooppaan.

Pikantti yksityiskohta telakalla on sisävesilaiva Lokin korjaus.

Saksassa on valmisteilla tarjouskilpailu, johon Helsinki Shipyard osallistuu.

– Uskomme vahvasti, että saamme tilauksen, Olerski sanoo.

Algadorin omistaa kaksi venäläistä liikemiestä, Rishat Baugautdinov ja Vladimir Kasjanenko. Algadorin omistuksessa on useita merenkulkuun liittyviä yhtiöitä.

Yhtiö omistaa myös Venäjän suurimman jokiristelyvarustamon Vodohodin.

