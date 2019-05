Helsingissä lisäpoliiseja ruotuun kiekkoväen torijuhlien varalta

Helsingissä poliisi on varautunut jääkiekon maailmanmestaruuteen pestaamalla lisäpoliiseja töihin. Perinteisesti suomalaiset ovat kokoontuneet juhlimaan jääkiekkomenestystä pääkaupungin Kauppatorille.

– Lisäpartioita on tulossa poliisin vahvuuteen illaksi. Kauppatori on todennäköisin juhlaväen kokoontumispaikka, mutta siirrämme lisäresursseja tarpeen mukaan myös muualle, kertoi Helsingin poliisin yleisjohtaja, komisario Riku Korpela STT:lle ennen puoltapäivää.

Hänen mukaansa on vaikea arvioida etukäteen, hillitseekö viileä ja osin sateinenkin sää juhlamieltä, jos tänään heltiää Suomen jääkiekkohistorian kolmas miesten maailmanmestaruus.

– Yleisellä tasolla voi sanoa, että keli vaikuttaa juhlintaan jonkin verran.

Mestaruusjuhlien lisäksi poliisilla on jo kokemusta kansan käytöksestä myös niiltä kerroilta, jolloin Suomi on jäänyt jääkiekon MM-finaalissa kakkoseksi.

– Aiempi kokemus on ollut, että hopeamitalit eivät aiheuta kovin paljon tavanomaista iltaa enempää juhlintaa. Toki väkeä on liikkeellä siinäkin tapauksessa pelin päätyttyä runsaasti, komisario Korpela täydensi.

STT

