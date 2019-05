Entinen apuri Koskela siirtyy Lehkosuon paikalle HJK:n päävalmentajaksi – RoPS löysi läheltä korvaajan Koskelalle

Toni Koskela on miesten jalkapalloliigassa pelaavan HJK:n uusi päävalmentaja. Koskela korvaa päävalmentajana Mika Lehkosuon, jonka potkuista helsinkiläisseura kertoi keskiviikkona.

HJK on Koskelalle, 36, tuttu ympäristö, sillä hän on ennen RoPS-aikaansa työskennellyt helsinkiläisseuran juniorivalmennuksessa, liigajoukkueen apuvalmentajana ja reservijoukkue Klubi 04:n päävalmentajana.

Koskela hyppää HJK:n luotsiksi RoPSista, jonka hän valmensi viime kaudella liigahopealle. RoPSilla ja Koskelalla oli sopimus myös ensi kaudesta, mutta rovaniemeläiset saavat tiedotteensa mukaan ”huomattavan korvauksen”, kun päästivät valmentajan HJK:hon.

Koskela ottaa uuden pestinsä tyytyväisenä vastaan.

– Samalla on haikea fiilis lähteä Rovaniemeltä. On ollut myös käytännön asioita hoidettava, ja perhe on viihtynyt Rovaniemellä todella hyvin, Koskela sanoi keskiviikkona.

HJK:n vire ollut kateissa

Hallitseva mestari HJK on pelannut vaisun alkukauden ja on kerännyt kymmenestä pelaamastaan ottelusta vain 12 pistettä. Voittoja on tilillä ainoastaan kaksi.

– Varmaan kaikki ovat vähän yllättyneitä, jos Klubi ei voita. Haluan katsoa eteenpäin ja arvostan Lehkosuota valmentajana todella paljon. Hän on voittanut tässä seurassa kaiken, Koskela kommentoi helsinkiläisjoukkueen tähänastista kautta.

Lehkosuon potkut ja Koskelan palkkaus heittivät myös RoPSin valmentajapaletin uusiksi. Rovaniemeläiset kertoivat nostaneensa uudeksi pääluotsikseen Pasi Tuutin, joka on toiminut seuran edustusjoukkueen apuvalmentajana ja valmennuspäällikkönä.

– Olemme Tonin (Koskelan) kanssa samanlaisen jalkapallofilosofian kannattajia. Ajattelemme pelistä samalla tavalla. Pientä viilausta joukkueen tapoihin on tietenkin tulossa, koska persoonallisuutemmekin ovat erilaiset, Tuutti sanoi RoPSin tiedotteessa.

”Pieniä nyansseja sinne tänne”

Koskela ei lähtenyt kovin yksityiskohtaisesti avaamaan, millaisia muutoksia hän HJK:hon haluaa.

– Pienia nyansseja sinne tänne. Joukkue, jonka kehonkieli näyttää, että ollaan isolla intohimolla mukana. On muistettava, että tässä joukkueessa on edelleen laatupelaajia, Koskela listasi.

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti perusteli valmentajanvaihdosta halulla kääntää helsinkiläisjoukkueen kurssi. Koskelan sopimus on 2,5-vuotinen.

Koskela kertoo saaneensa kuulla HJK:n kiinnostuksesta maanantai-iltana.

– Asiat etenivät sen jälkeen aika nopeasti, kuten niiden toki tässä tilanteessa pitikin edetä.

Lehkosuo valmensi HJK:ta keväästä 2014. Hänen alaisuudessaan helsinkiläisseura voitti muun muassa kolme liigamestaruutta.

Lehkosuo: ”Kun yksi ovi menee kiinni, toinen ovi aukeaa”

Lehkosuo ei lähtenyt Helsingin Jalkapalloklubista ovet paukkuen. Ainakaan, jos on uskominen Lehkosuon helsinkiläisseuran verkkosivuille kynäilemää jäähyväiskirjettä.

Lehkosuo alleviivasi kirjoituksessaan, että rehellisyys on yksi hänen tärkeistä arvoistaan.

– Rehellisyys muita ihmisiä kohtaan, rehellisyys asioita kohtaan ja rehellisyys itseäni kohtaan, Lehkosuo kirjoitti.

– Todellisuus on, että alkukausi sujui tuloksellisesti todella huonosti. Joukkue on kuitenkin tehnyt paljon laadukasta ja sitoutunutta työtä tammikuusta lähtien. Kun yksi ovi menee kiinni, toinen ovi aukeaa, niin seuralle, joukkueelle kuin minullekin. Kuluvaa kautta on vielä paljon jäljellä, tavoitteiden saavuttaminen on todellakin mahdollista, Lehkosuo kirjoitti.

Vuoden tavoitteista yksi meni mönkään jo talvella, kun HJK ei päässyt jatkoon Suomen cupissa. Suomen mestaruudesta taisteleminen vaatii ryhtiliikkeen liigassa uuden päävalmentajan Toni Koskelan johdolla. Europelit alkavat heinäkuussa.

– Toivotan Toni Koskelalle ja koko HJK:n yhteisölle menestystä kuluvalle kaudelle ja tuleville kausille. Elämä jatkuu, Lehkosuo päätti.

https://www.hjk.fi/artikkelit/miehet/mika-lehkosuon-terveiset-klubiyhteisolle/

STT

