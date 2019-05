HS: Luokanopettajaksi hakeneiden määrä liki puolittui kuudessa vuodessa

Luokanopettajakoulutukseen hakijamäärät ovat lähes puolittuneet kuudessa vuodessa, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Vuonna 2013 luokanopettajaksi haki runsaat 8 300 ihmistä. Tänä vuonna hakijoita oli 4 700. Ensisijaisia hakijoita oli 4 800 vuonna 2013 ja tänä vuonna 2 800.

Lehden haastattelemat asiantuntijat mainitsevat ammattiin liittyvät kielteiset mielikuvat yhdeksi syyksi hakijamäärien vähenemiselle.

– Koulumaailmaa käsittelevä uutinen on yleensä aina negatiivinen, sanoo opetusneuvos Armi Mikkola opetusministeriöstä HS:lle.

Asiaan vaikuttavat myös muun muassa ikäluokkien pienentyminen ja vuonna 2016 voimaan astunut ensikertalaiskiintiö.

Hakijoita on silti yhä paljon. Esimerkiksi Helsingin yliopistoon haki keväällä noin 1 100 hakijaa, kun aloituspaikkoja on 120.

