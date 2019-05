HS: Tuleva hallitus sallisi pantaseurannan kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille

Helsingin Sanomien hallitusneuvotteluista saamien tietojen mukaan jalkapantojen käyttö kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille aiotaan mahdollistaa. Lehden lähteiden mukaan asiasta on sovittu puolueiden puheenjohtajien pöydässä SDP:n Antti Rinteen vetämissä hallitusneuvotteluissa.

Kaavailtu lakimuutos koskee ulkomaalaisia yleisesti, mutta se on käytännössä tarkoitettu kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille, lehti kertoo. Se ei koske kaikkia kielteisen päätöksen saaneita, vaan niitä, joiden kohdalla lain määräämät kriteerit täyttyvät ja viranomaiset pitävät toimenpidettä perusteltuna.

Tarkemmat kriteerit asialle tullaan määrittelemään lainvalmistelun yhteydessä, lehti lisää.

Puheenjohtajapöydässä jatketaan huomenna

Myöhään eilen hallitusneuvottelujen etenemistä toimittajille kommentoineen Rinteen mukaan asioita jäi edelleen ratkottavaksi.

– Perjantaina palataan pöytään puheenjohtajien toimesta. Käydään läpi se, mitä on vielä auki, ja katsotaan nämä tekstit sillä tavalla, että ollaan kaikki samaa mieltä teksteistäkin ja sen jälkeen on paketissa tämä ohjelma, Rinne sanoi.

Hallitusohjelman sisällön oli ennakoitu voivan valmistua jo eilen.

Rinne: Hallitus lisää pysyviä menoja 1,2 miljardilla eurolla

Julkisuuteen on tihkunut jo aiemminkin joitakin yksityiskohtia tulevasta hallitusohjelmasta. Tällä viikolla on esimerkiksi vahvistunut, että tuleva hallitus lisäisi pysyviä menoja reilulla 1,2 miljardilla eurolla.

Menolisäykset katetaan Rinteen mukaan työllisyystoimilla, veroelementeillä ja uudelleenkohdennuksilla. Veronkorotuksia on tulossa nettona noin 700 miljoonaa euroa.

– Kokonaisuuteen sisältyy myös veronkevennyksiä, Rinne kertoi tiistaina, mutta ei avannut verotukseen liittyviä yksityiskohtia.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006125449.html

STT

