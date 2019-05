Huawein ahdinko pahenee: keskeinen yhtiö lopetti yhteistyön – ”Huawein taru saattaa olla loppu”

Siru- ja prosessorivalmistaja ARM on keskeyttänyt kaiken kaupankäynnin kiinalaisen teknologiajätti Huawein kanssa, uutisoi BBC keskiviikkona.

BBC:n mukaan ARM on lähettänyt työntekijöilleen sisäisen muistion, jossa heitä käsketään lopettamaan kaikki toiminta Huawein kanssa, mukaan lukien tukipalvelut, vanhojen sopimusten sisältämät velvoitteet ja kaikki vireillä olevat projektit.

Suurin osa maailman mobiililaitteista sisältää ARM:n suunnittelemia prosessoreita.

Analyytikot ovat sitä mieltä, että Huawein taru saattaa olla loppu jos ARM:n boikotista tulee pitkäestoinen. Eräs analyytikko sanoo, että Huawein mikrosirut sisältävät ARM:n teknologiaa, josta Huawei maksaa lisenssimaksua.

Huawei käyttää mikrosirujaan niin 5G-tukiasemissaan kuin älypuhelimissaan.

Yhdysvallat on turvallisuussyihin vedoten käytännössä asettanut Huawein kieltolistalle, joka estää sitä ostamasta yhdysvaltalaista tekniikkaa ilman erillistä hyväksyntää.

Muistiossa ARM sanoo, että sen suunnittelemat osat sisältävät yhdysvaltalaisteknologiaa, ja yhtiö uskoo siksi, että Yhdysvaltojen pakotteet koskevat myös sitä.

ARM:n päätöksestä uutisoi Helsingin Sanomat.

https://www.bbc.com/news/technology-48363772

https://www.hs.fi/talous/art-2000006115073.html

STT

Kuvat: