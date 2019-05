IIHF-ranking ei helly Leijonien taistelusta – Suomi semifinalisteista viimeisenä

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n sivuillaan pyörittämä MM-kisaranking näkee, että Leijonien osa lauantain MM-välierissä on haastajan. Siitäkin huolimatta, että puolivälierässä kaatui puolustava mestari.

Suomi kukisti Ruotsin nousemalla kahden maalin takaa, tasoittamalla sitten loppuvaiheissa ja iskemällä Sakari Mannisen jatkoaikamaalilla sinikeltaiset varhaiselle kotimatkalle.

Tuoreen rankingin ykkönen on kuitenkin kisoissa voitosta voittoon marssinut Venäjä, Leijonien lauantainen välierävastus. Ja edelle arvotetaan myös toisen välierän ottelijat eli Kanada ja Tshekki.

Ranking on hyvinkin viihteellinen, ainakin lyhyessä jokaisen joukkueen kommenttiosiossaan. Pääosissa ovat pitkälti puolivälierien sankarit, niin myös Suomen kohdalla.

– Manninen laukoo huomattavasti paremmin kuin Sakari Lindfors, IIHF:n kynäilijät toteavat viitaten Leijonien voittosankarin etunimikaimaan, 90-luvun maalivahtisuuruuteen.

Entäpä sitten Ruotsi? Osansa saa puolivälierässä kovia kokenut 37-vuotias lajilegenda.

– Kuningas on kuollut, mutta hän näyttää yhä hyvältä puvussa, kommentti toteaa viitaten tyyli-ikoninakin tunnettuun maalivahtiin ”King Henrik” Lundqvistiin.

Puolivälierien surullisimmat hahmot olivat kuitenkin sveitsiläisiä. Yllätysvoitto Kanadasta mureni vaivaiset 0,4 sekuntia ennen päätössummeria, Kanadan tasoitukseen. Sitä seurasi jatkoaikatappio.

– Miksi (sveitsiläisen kellovalmistajan) Tissot’n täytyy olla niin pirun tarkka? kysyy rankingkommentti.

STT