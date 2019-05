Ilkka Kanerva jatkaa maakunnan kansanedustajien puheenjohtajana

Ilkka Kanerva (kok.) jatkaa Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän puheenjohtajana. Ryhmän varapuheenjohtajat ovat Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ja Vilhelm Junnila (ps.).

Kanerva on vaalipiirin 17 kansanedustajan joukossa kokenein, ja hänellä on edustajapäiviä enemmän kuin kenellekään nykyisellä kansanedustajalla. Kanerva on ollut eduskunnan jäsen yhtäjaksoisesti vuodesta 1975.

Eloranta on kolmannen kauden edustaja, ja Junnila valittiin eduskuntaan tänä keväänä.

Kansanedustajaryhmän on tarkoitus kokoontua Varsinais-Suomelle tärkeiden asioiden parissa sekä tehdä vierailuja maakunnassa. Kansanedustajaryhmän toimintaa koordinoi Varsinais-Suomen liitto.

– Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on maan aktiivisimpia. Silti haluamme parantaa juoksuamme, Ilkka Kanerva toteaa ryhmän tiedotteessa.

Vaalipiirin 17 kansanedustajasta kuusi on uusia. He ovat naantalilaisen Vilhelm Junnilan lisäksi salolainen Mikko Lundén (ps.), turkulaiset Aki Lindén (sd.) ja Johannes Yrttiaho (vas.), kaarinalainen Sofia Virta (vihr.) sekä Sandra Bergqvist (r.) Paraisilta.

Jatkavat edustajat ovat salolainen Katja Taimela (sd.), turkulaiset Kanerva, Eloranta, Petteri Orpo (kok.), Saara-Sofia Sirén (kok.), Annika Saarikko (kesk.), Li Andersson (vas.) ja Ville Tavio (ps.), lietolainen Anne-Mari Virolainen (kok.), maskulainen Ritva Elomaa (ps.) ja sauvolainen Esko Kiviranta (kesk.).