Iltalehden saama hallitusohjelmaluonnos: Suomeen kestävän kehityksen verouudistus ja terveysvero

Suomen uusi hallitus toteuttaa kestävän kehityksen verouudistuksen ja suunnittelee kokonaan uutta terveysveroa, käy ilmi Iltalehdelle vuodetusta hallitusohjelmaluonnoksesta.

Luonnoksen mukaan esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden verotus kiristyisi 250 miljoonalla, tupakkaverotus 200 miljoonalla eurolla.

Tuleva hallitus lisäksi säätää lain, joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien tiemaksujen käyttöönoton.

Hallitus suunnittelee myös työtulotukea, joka otettaisiin käyttöön valtion tuloverotuksen yhteydessä vuoteen 2022 mennessä. Työtulotuki tarkoittaisi, että ansiotulovero voi olla negatiivinen pienituloisilla palkansaajilla, eläkeläisillä ja yrittäjillä.

Iltalehden saaman luonnoksen mukaan hallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena ansiotulojen veron yleistä keventämistä tilanteessa, jossa talous kasvaa normaalilla tavalla.

Hallitus varaa kuitenkin 200 miljoonaa euroa maltilliseen tuloveron kevennykseen.

Lisäksi kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 40 prosenttiin ja palkoissa 15 prosenttiin. Asuntolainan korkojen verovähennys poistuu kokonaan.

Harmaan talouden torjuntaan hallitus on laittamassa 20 miljoonaa euroa lisää rahaa.

Hallitusneuvotteluita johtava SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi perjantaina, että hallitusohjelma on valmis ja se on tarkoitus julkistaa maanantaina.

Rinteen mukaan viikonloppuna tarkistetaan vielä sanamuotoja. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto arvioi perjantaina poistuessaan Säätytalolta, että hallitusneuvotteluissa on sunnuntaina vielä täysi työpäivä. Haaviston mukaan hallitusohjelman kokonaisuus pitää vielä hioa yhteen ja sanamuodot sekä luvut on tarkistettava.

Sunnuntaina hallitusta muodostavat puolueet keskustelevat myös ministerivalinnoista.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/dd48af35-ee5f-49fc-b74f-3b3e8e377081

STT

Kuvat: