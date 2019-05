IMF varoittaa kauppasodan vaarantavan maailmantalouden kasvun

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoittaa, että kiihtyvä kauppasota Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä vaarantaa maailmanlaajuisen talouskasvun tänä vuonna. Kauppasota heikentää luottamusta ja nostaa kuluttajahintoja.

IMF:n pääekonomisti Gita Gopinath kirjoittaa järjestön blogissa, että kauppasodassa kärsivät ennen kaikkea Yhdysvaltojen ja Kiinan kuluttajat.

Kauppasodan seuraukset pahenevat entisestään, jos presidentti Donald Trump toteuttaa uhkauksensa ja määrää tulleja kaikille Kiinasta tuotaville tuotteille. Tullit hidastaisivat maailman talouskasvua 0,3 prosentilla, IMF arvioi.

Vielä toukokuun alussa odoteltiin, että Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiistassa saataisiin pikaisesti ratkaisu, mutta toiveikkuus haihtui, kun Trump syytti Kiinaa antamiensa lupauksien rikkomisesta. Trump määräsi samalla tulleja Kiinasta tuleville tuotteille 200 miljardin dollarin edestä ja uhkasi määrätä 25 prosentin tullit Kiinan muulle tuonnille, joka on arvoltaan 300 miljardin dollarin luokkaa.

Trumpin mukaan kovilla tulleilla tavoitellaan Yhdysvaltojen kauppavajeen tasoittamista. Kiinan vienti Yhdysvaltoihin oli viime vuonna 379 miljardia dollaria suurempi kuin tuonti.

Gopinath ja kaksi muuta IMF:n ekonomistia toteavat kuitenkin, että kauppakiistely on aiheuttanut haittaa molemmille maille.

– Vaikka vaikutus maailmanlaajuiseen talouskasvuun on toistaiseksi ollut suhteellisen vähäinen, voi viime aikojen kärjistyminen kauppasuhteissa aiheuttaa merkittävää haittaa luottamukselle yrityksissä ja finanssimarkkinoilla, häiritä globaaleja toimitusketjuja ja heikentää tämän vuoden talouskasvun näkymiä, Gopinath kirjoittaa.

Tullien korotukset ovat haitallisia erityisesti pienituloisille kotitalouksille, koska ne nostavat useiden eri kulutustuotteiden hintoja.

Pörssit luisuvat

Hermostuneisuus kauppasodan kiihtymisestä on näkynyt pörsseissä, ja luisu jatkui sekä Aasiassa että Euroopassa. Wall Streetillä indeksit lähtivät heti markkinoiden avauduttua selvään laskuun. Eniten vaipui teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi, joka oli vartin kaupankäynnin jälkeen jo 1,5 prosenttia pakkasella.

Helsingin pörssin yleisindeksi oli alkuillasta yli kahden prosentin laskussa ja lähes koko vaihtokärki laskussa. Hermoilu näkyi myös öljyn hinnassa. Viitelaatu Brentin hinta oli iltapäivällä Lontoon aikaa neljän prosentin laskussa.

