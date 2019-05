Israelissa järjestetään uudet vaalit syyskuussa

Israelissa pidetään uudet vaalit syyskuussa. Maan parlamentti äänesti uusien vaalien pitämisestä äänin 74-45. Uudet vaalit on tarkoitus järjestää syyskuun 17. päivänä.

Uudet vaalit pidetään, sillä vaalivoittaja Benjamin Netanjahu ei onnistunut muodostamaan hallitusta.

Hallituksen muodostaminen näytti vielä huhtikuun vaalien jälkeen helpolta, kun Netanjahun oikeistokoalitio sai parlamenttienemmistön 65 paikkaa 120:stä. Esteeksi hallituksen muodostamiselle asettui entinen puolustusministeri Avigdor Lieberman, jonka nationalistipuolueella Jisrael Beiteinulla on vain täpärästi vaa’ankieliasemaan riittävät 5 paikkaa knessetissä.

Lieberman on vaatinut jääräpäisesti, että myös ääriortodoksijuutalaisten pitäisi suorittaa pakollinen asepalvelus muiden israelilaisten tavoin. Tämä ei kelpaa Netanjahun koalitioon kuuluville ääriortodoksipuolueille, joilla on parlamentissa 16 paikkaa.

Lisäpainetta Netanjahulle hallituksen muodostamiseen luovat häntä uhkaavat korruptio- ja petossyytteet. Netanjahu toivookin voivansa pääministerinä säädättää lain, joka antaisi hänelle syytesuojan.

Jos Netanjahu onnistuu muodostamaan kestävän hallituksen, hänestä tulee heinäkuussa maan pitkäaikaisin pääministeri.

Netanjahu ei kelpaa oppositiolle

Periaatteessa Netanjahun Likud-puolue voisi saada apua hallituksen muodostamiseen myös vaalit hävinneestä koalitiosta. Sitä vetänyt Sininen ja valkoinen -vaaliliitto on kuitenkin kieltäytynyt lähtemästä Netanjahun hallitukseen korruptiosyytösten vuoksi, vaikka jonkun muodostamana Likud-johtoinen hallitus heille kelpaisikin.

Uusien vaalien järjestäminen näin pian edellisten jälkeen olisi Israelissa ennennäkemätöntä. Se on kuitenkin tällä hetkellä todennäköisin vaihtoehto.

Maan presidentti Reuven Rivlin voisi myös antaa Netanjahulle kahden viikon lisäajan hallituksen muodostamiseen, jos hän katsoo Netanjahun olevan ainoa mahdollinen hallitusneuvottelija. Vaihtoehtoisesti Rivlin voisi nimittää jonkun muun neuvottelemaan hallituksesta tai Netanjahu voisi muodostaa vähemmistöhallituksen.

STT