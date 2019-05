Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin luottamuksesta äänestetään maanantaina – FPÖ valmis kaatamaan liittolaisensa

Itävallan parlamentti äänestää ensi maanantaina liittokansleri Sebastian Kurzin luottamuksesta, vahvistaa alahuoneen puhemies Wolfgang Sobotka. Opposition sosiaalidemokraattinen puolue SPÖ on vaatinut Itävallan parlamenttia erityisistuntoon äänestämään Kurzin hallituksen luottamuksesta.

Itävaltalaismedioiden mukaan Vapauspuolueen (FPÖ) Herbert Kickl vahvisti aiemmin tänään, että videoskandaalin keskelle joutunut FPÖ aikoo tukea opposition hanketta epäluottamuslauseesta.

Kurz erotti Kicklin eilen sisäministerin paikalta. Tämän jälkeen muutkin FPÖ:n ministerit jättivät pestinsä hallituksessa.

FPÖ:n skandaalin takia Itävallassa pidetään joka tapauksessa ennenaikaiset vaalit syksyllä.

Itävallan hallituskriisi alkoi, kun koalition kakkospuolue FPÖ:n johtaja Heinz-Christian Strachesta tuli julkisuuteen video, joka paljasti hänen olleen valmis ottamaan lahjuksia venäläisen oligarkin sukulaisena esiintyneeltä naiselta. Strache joutui eroamaan, ja ÖVP:tä edustava Kurz totesi, ettei hallitusyhteistyö vapauspuolueen kanssa voi enää jatkua.

Menee läpi vain isojen tuella

Sobotka kertoi toimittajille tänään, että äänestys järjestetään, jotta saataisiin aikaiseksi ”faktapohjainen ja rauhanomainen keskustelu”. Maanantai valikoitui äänestyspäiväksi sen takia, että epäluottamuslauseasia ei häiritsisi eurovaalien kampanjointia.

Jos epäluottamuslause hyväksytään, Kurz joutuu lähtemään virastaan syyskuulle kaavailtujen ennenaikaisten parlamenttivaalien alla.

Epäluottamuslauseen alullepanija on pieni ympäristömyönteinen Jetzt-puolue. Epäluottamus hyväksytään vain, jos sekä FPÖ että SPÖ tukevat sitä.

On vielä epäselvää tulevatko nämä kaksi puoluetta tukemaan Jetztin aikeita. Pieni liberaali NEOS-puolue on jo ilmoittanut, ettei lähde tukemaan epäluottamuslausetta. Se perustelee ratkaisuaan tasapainon säilyttämisellä.

STT

