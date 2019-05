Jääkiekkopomo Fasel varoittaa videotarkistusten ylivallasta – ”Suomi oli maailmanmestari 12 minuuttia”

Vaikka jääkiekon Slovakian MM-turnauksessa tasoerot ovat revenneet kärki- ja häntäpään joukkueiden kohtaamisissa suuriksi, Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel näkee perusteluita 16 maan A-sarjalle.

– Sekä Britannia että Italia säilyttivät täällä nousijoina A-sarjapaikkansa. Näin tapahtui ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008, 25 vuotta IIHF:n puheenjohtajana toiminut Fasel sanoi.

NHL-pelaajien osallistuminen Pekingin 2022 talviolympiakisoihin on hänen mukaansa edelleen epävarmaa, ellei jopa epätodennäköistä. Maailman ykkösliigalla on muuta mietittävää, sillä NHL:n ja sen pelaajayhdistyksen välinen työehtosopimus on katkolla ensi syyskuussa.

Ensi vuonna IIHF:n puheenjohtajan tehtävästä väistyvä Fasel varoitteli videotarkistusten jääkiekossa ottamasta ylivallasta. Hän käytti esimerkkinä huhtikuista naisten MM-turnausta, jossa kotijoukkue Suomi oli kiinni maailmanmestaruudessa, kunnes Jenni Hiirikosken tekemä maali hylättiin videotarkistuksen jälkeen.

– Suomi oli maailmanmestari 12 minuuttia. Videotarkistus on herkkä asia. Jos jokainen tilanne tarkistetaan videolta, on vaarana, että se tappaa pelin, Fasel kertoi.

MM-katsojaennätys jää kauaksi

MM-Slovakiassa on ollut hyvä tunnelma, mutta kisahistorian yhden turnauksen yleisöennätystä ei Bratislavassa ja Kosicessa hätyytellä. 450 000 katsojan raja menee rikki, mutta esimerkiksi viime vuoden Tanskan MM-kisojen katsojalukuihin ei nyt ylletä.

Ennen neljää viimeistä ottelua Slovakian MM-turnauksessa oli ollut yleisöä halleissa 436 000 katsojaa. Vuosi sitten Tanskassa lukema oli hieman yli 520 000 katsojaa.

MM-Slovakian katsojalukuja on rajoittanut kisahallien suhteellisen pieni yleisökapasiteetti. Bratislavan Ondrej Nepela -areenalle mahtuu jääkiekkopelissä korkeimmillaan runsaat 9 000 katsojaa, Kosicen hallin lehtereille noin 8 300.

MM-jääkiekon kaikkien aikojen suurin yleisömenestys on nähty Tshekissä vuonna 2015, jolloin Prahan ja Ostravan halleissa pelejä seurasi yhteensä 741 000 katsojaa.

