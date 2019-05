Jakeluyhtiö poisti homokohtaukset Elton John -elokuvasta Venäjällä

Poptähti Elton Johnin elämäkertaelokuvan Venäjällä nähtävästä versiosta on leikattu pois homoseksuaaliset kohtaukset. Jakeluyhtiö Central

Partnership ilmoitti poistaneensa kohtaukset, jotta elokuvan sisältö ei rikkoisi Venäjän lakeja.

Venäjällä on tiukka seksuaalivähemmistöjä koskeva lainsäädäntö. Se muun muassa kieltää ”homopropagandan”.

– Elokuvan kaikki miesten väliset kohtaukset, joissa suudellaan tai kyseessä on seksi tai suuseksi, on poistettu, kirjoitti venäläinen filmikriitikko Anton DolinFacebook-sivullaan.

Toisen toimittajan mukaan Rocketman-elokuvasta on sensuroitu myös kaikki osuudet, joissa käytetään huumeita.

Venäjän kulttuuriministeri Vladimir Medinski kommentoi asiaa korostamalla, että hänen ministeriönsä ei ole ollut millään tavalla osallinen Rocketmanin kohtausten poistamiseen.

Britti Elton John on ollut pitkään suosittu myös Venäjällä.

STT

