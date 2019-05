Japanin kruununprinssi ja prinsessa vierailevat Suomessa

Japanin kruununprinssi Akishino, 53, ja prinsessa Kiko, 52, vierailevat heinäkuussa Suomessa.

Kruununprinssipari saapuu Suomeen 2. heinäkuuta ja viipyy 5. heinäkuuta saakka. Presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio tapaavat japanilaisvieraat Kultarannassa 3. heinäkuuta, kertoi presidentin kanslia.

Vierailu on osa tänä vuonna vietettävää Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden satavuotisjuhlavuotta. Sen ohjelmasta kerrotaan myöhemmin.

Kruununprinssi Akishino on keisari Naruhiton veli ja toisena kruunuperimysjärjestyksessä, sillä Naruhitolla on vain tytär, prinsessa Aiko, josta ei näillä näkymin tule koskaan hallitsijaa, sillä nykyisen lain mukaan kruunun voi periä vain mies.

Toisena kruununperimysjärjestyksessä on Akishinon poika, prinssi Hisahito.

Korjattu aiempaa uutista klo 13.44: Poistettu otsikosta yhdysmerkki prinsessa-sanan edestä. Prinsessa Kiko ei ole kruununprinsessa.

STT