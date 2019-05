Joonas Iisalo on jättämässä Vilppaan – seuraajan etsintä on jo aloitettu

Korisliigan siirtomarkkinoilla eletään nyt vuoden kuumimpia aikoja.

Siirtohuhut ovat kuitenkin kiertäneet Vilpasta, koska joukkueen seitsemän pelaajan kokoisella kotimaisella rungolla on voimassaoleva sopimus ensi kaudeksi. Myös päävalmentaja Joonas Iisalolla on kevääseen 2020 ulottuva sopimus.

Iisalon sopimuksessa on kuitenkin ulkomaanoptio, joka raukeaa 30. kesäkuuta.

Ja juuri nyt näyttää siltä, että Iisalo on käyttämässä tuon option. SSS:n saamien tietojen mukaan Iisalo neuvottelee sopimuksesta Saksan Bundesliigassa pelaavan Crailsheim Merlinsin kanssa. Merlinsin päävalmentajana toimii Joonas Iisalon isoveli Tuomas Iisalo ja pikkuveli olisi menossa isoveljen apuvalmentajaksi.

Merlins varmisti sarjapaikkansa viime viikon päätöskierroksella dramaattisten vaiheiden jälkeen. Tuomas Iisalo on valmentanut joukkuetta keväästä 2016 ja hänen apuvalmentajanaan on toiminut Vesa Vertio.

Miten todennäköistä se on, että Vilppaan päävalmentaja on ensi kaudella joku muu kuin Joonas Iisalo?

– Hmm. En lähde prosenteiksi tätä muuttamaan. Joonaksella on sopimuksessaan ulkomaanoptio. Nyt näyttää erittäin todennäköiseltä, että hän käyttää sen, Vilppaan manageri Antero Jokinen muotoilee.

Tämä tarkoittaa luonnollisesti myös sitä, ettei Vilpas ole osapuolena Iisalon ja Merlinsin välisissä neuvotteluissa.

Onko Vilpas alkanut kartoittaa sopivia vaihtoehtoja Iisalon korvaajaksi?

– On, Jokinen myöntää.

Iisalo on toiminut Vilppaan päävalmentajana kolmen kauden ajan. Nelivuotisprojektin oli määrä päättyä ensi vuoden kevääseen.

– Nyt näyttää siltä, että joukkueen osalta se kestää, mutta Joonaksen osalta ei, Jokinen kertoo.

Eli Vilpas ei aloita ensi kaudesta uutta projektia, vaikka päävalmentaja saattaakin vaihtua.

– Emme halua nyt sitoutua pidempään projektiin, vaan haemme yhden kauden valmentajaa. Uudelleenrakennusprojekti alkaa ensi kauden jälkeen, Jokinen suunnittelee.

Eli toisin sanoen Vilpas hakee ensi kaudeksi kokenutta ja meritoitunutta valmentajaa, eikä nuorta ja lupaavaa valmentajaa, kuten Joonas Iisalo tai hänen edeltäjänsä Mikko Tupamäki.

Lähtökohtaisesti tilanne saattaa näyttää Vilppaan näkökulmasta haastavalta. Vapaita valmentajia löytyy, mutta ovatko he riittävän hyviä Vilppaalle, jonka tavoite tulevallakin kaudella on voittaa Suomen mestaruus.

– Kokeneita valmentajia on vapaana yllättävänkin monta. Tuntuu jopa uskomattoman hyvältä, että olemme ajautuneet sellaiseen tilanteeseen, että kenet tahansa kontaktoin, niin jokainen on kiinnostunut. Toki jokaisella valmentajalla on omia reunaehtoja, mutta kukaan ei sano, että ”ei käy”, Jokinen paljastaa.

Vilppaan valinta on looginen, sillä Mikko Koivistoa ja Juho Nenosta lukuun ottamatta runkopelaajien sopimukset päättyvät ensi kevääseen ja odotettavissa on melko rajukin uudelleenrakennus.

Eikä tarvitse olla meedio päätelläkseen sitä, kuka on Vilppaan ykkösvaihtoehto uuden, syksyllä 2020 alkavan projektin päävalmentajaksi. Hän on syyskuussa 39 vuotta täyttävä Teemu Rannikko.

– Näinhän se on. Ei siitä tietenkään mitään päätöstä ole, Jokinen alleviivaa.