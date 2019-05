Jukka Alangosta tuli kansanedustaja Mikko Lundénin nimikkoyrittäjä

Varsinais-Suomen yrittäjät on nimennyt jokaiselle maakunnan 17 kansanedustajalle nimikkoyrittäjän.

Yrittäjien toimitusjohtajan Hanna Munterin mukaan nimikkoyrittäjän tehtävä on kertoa päättäjälle yrittäjän arjesta ja elämästä sekä päätösten vaikutuksista niihin.

Nimetyt nimikkoyrittäjät ovat varsinaissuomalaisia aktiivisia yrittäjiä, kerrotaan yrittäjäyhdistyksen tiedotteessa. Yhteydenpidon ja vuoropuhelun on tarkoitus olla tiivistä, ja sen on määrä kestää koko vaalikauden ajan.

Mukana on useita salolaisia yrittäjiä.

Tuoreen kansanedustajan Mikko Lundénin (ps.) nimikkoyrittäjä on Olli Alanko Oy:n toimitusjohtaja Jukka Alanko .

Alanko on myös Salon yrittäjien puheenjohtaja. Kauppiaana Lundén on itsekin yrittäjä, ja hän on myös Salon kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.

– Valtakunnallisesti ajatellen tämä tuo uutta, mutta meillä tilanne on varmasti parempi kuin monella muulla paikkakunnalla. Täällä kaikki tuntevat toisensa, eikä Lundénin Mikko ole minulle mikään uusi tuttavuus, Jukka Alanko toteaa.

– On enemmän kuin tärkeää, että kansanedustajat saavat tietoa yrittäjän arjesta, hän korostaa.

Salo ja kaupungin yrittäjäyhdistykset allekirjoittivat vuosi sitten tavoitesopimuksen siitä, että Salosta tehdään Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.

Yrittäjillä ja kaupunginjohdolla on yhteinen elinkeinopoliittinen toimikunta.

– Mitä enemmän keskustelemme, sitä paremmin osapuolet ymmärtävät toisiaan. Ymmärrystä ei lisätä pakottamalla, eikä tappelemalla, vaan kuuntelemalla.

Katja Taimelan (sd.) nimikkoyrittäjä on Varamiespalvelun salolaisyrittäjä, Vimeli Oy:n Mikko Jaakkola . Taimela on myös valtuutettu.

Varsinais-Suomen yrittäjien puheenjohtajan, salolaisen Jyrki Hakkaraisen pari on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo . Hakkaraisen yritys on Kiskon Laki.

Myös lietolaisen Anne-Mari Virolaisen (kok.) nimikkoyrittäjä löytyy Salosta. Hän on Talenom-tilitoimistoyrittäjä Jussi Jokiniemi .

Muun muassa tapahtumatuotantoa harjoittava salolainen Koolle Oy on puolestaan nimetty turkulaiselle Saara-Sofia Sirénille (kok.).

Suomen Yrittäjät aloitti nimikkoyrittäjätoiminnan viime vaalikaudella. Varsinais-Suomessa nimikkoyrittäjät ja alueen kansanedustajat tapaavat ensimmäisen kerran kesäkuussa Turussa.