Jukka Jalonen tietää, että finaali on MM-turnauksen kovin peli: ”Virheen virhettä ei voi tehdä”

Päävalmentaja Jukka Jalonen on hionut Suomen MM-joukkueen peliä lähes seitsemän viikkoa, mutta ennen turnauksen päättävää loppuottelua hän löysi siitä yhä parannettavaa.

– Finaali on kovin tähän mennessä. Virheen virhettä ei voi tehdä, Jalonen sanoi eilisen välierävoiton jälkeen.

Jalonen puki sanoiksi sen, minkä voitot Ruotsin ja Venäjän tähtisikermistä olivat todistaneet: Suomea on vaikea voittaa.

– Huikea fiilis, ei voisi parempi olla. Kauden viimeinen ottelu, ja päästään yrittämään voittoa. Tiukka peli on tulossa, mutta koko ajan on ollut sellainen fiilinki, että meitä on vaikea voittaa. Kertaakaan ei ole oltu jaloissa, Jalonen sanoi.

Jalonen kaipaa finaaliin Suomen pelaajilta lisää suoraviivaisuutta keskialueen ylittämisessä.

– Pelattiin (välierässä) vähän liigakiekkoa ja alettiin pelata poikittain, pitää ymmärtää että niin ei voi tehdä. Voi katsoa Kristian Kuuselaa, vaikka jalat ei liiku niin nopeasti niin pää toimii, Jalonen kehotti omiaan.

Jalosen mukaan useilla pelaajilla on varaa nostaa tasoaan.

– Kyllä me voidaan vielä parantaa. Tämä (välierä) oli jo aika hyvä mutta vielä voi parantaa. En sano nimiä, mutta ei kaikki ihan nappipeliä pelanneet.

Jalonen on peluuttanut läpi MM-turnauksen neljää ketjua ja kahdeksaa puolustajaa.

– Kun pelataan yhdeksän peliä 17 päivässä, ei voi peluuttaa muutamia paljon, se olisi tyhmää. Haluamme olla aggressiivisia, sitä ei voi olla jos ei jaksa. Siksi meillä on aika tasaiset peliajat. Se on myös syy miksi St. Louis Blues ja Boston Bruins ovat Stanley Cupin finaaleissa. Heillä on tasaiset joukkueet, Jalonen selvitti.

Suomi lähti MM-kisoihin ilman NHL-tähtiään, mutta Jalonen ei halunnut lähettää terveisiä kisoista pois jääneille pelaajille.

– Pitää kysyä heiltä, minä keskityn näihin jotka ovat täällä. Pelaamme yhdessä joukkueelle ja maallemme. Tietysti haluaisin nähdä nämä kaverit tulevaisuudessa MM-kisoissa, sillä parhaat pelaajat ovat NHL:ssä. Mutta sittenkin meidän pitää pelata tällä samalla tavalla ja tehdä kovasti töitä. Meillä ei ole parhaita yksilöitä.

STT

Kuvat: