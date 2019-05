Kaapo Kakko: Samantyylinen peli on tulossa kuin Kanadaa vastaan

Suomen MM-jääkiekkojoukkueella ei ole harhaluuloja, kun se valmistautuu tänään pelaamaan mitalipelipaikastaan MM-välieriin. Leijonilla on mahdollisuus raivata tiensä puolivälieristä mitalipeleihin neljän parhaan joukkoon vain tunnollisella työnteolla.

Vastustaja, kahden viime vuoden maailmanmestari Ruotsi on houkutellut MM-Slovakian miehistöönsä 21 NHL-ammattilaista. Suomella on vertailussa ammentaa Florida Panthersin keskushyökkääjä Juho Lammikon ja puolustaja Henri Jokiharjun NHL-kauden runkosarjakokemuksista maailman ykkösliigaa yhteensä 78 runkosarjaottelua.

David-Goljat-asetelma käy myös selväksi vertaillessa puolivälierävastustajien pelaajien haalimaa arvokisakokemusta: Suomen tämänkertaisen 18 MM-ensikertalaisen joukkueessa sensaatiohyökkääjä Kaapo Kakko täytti talvella 2006 kuusi vuotta, kun Ruotsin MM-maalivahti Henrik Lundqvist nosteli voitonmaljaa olympiavoiton merkiksi Torinossa.

Slovakian turnauksen maalipörssissä kuudella osumalla nelossijan jakavalle Kakolle altavastaajan osa on tuttu MM-avauksesta.

– Samantyylinen peli on tulossa kuin Kanadaa vastaan. Siinäkin olimme altavastaajia, ja pystyimme homman hoitamaan, Kakko sanoo Kosicessa.

”Ei saa antaa tilaa”

Valko-Venäjän Minskissä 2014 MM-hopeaa voittamassa ollut hyökkääjä Jere Sallinen on pelannut urallaan kolme kautta Ruotsissa. Hän ei ole puolivälierävastustajaa MM-kiireiltään ehtinyt juuri seurata.

– Olen keskittynyt meidän joukkueen tekemiseen. Jos halutaan mennä päätyyn asti, kaikki on voitettava, Sallinen neuvoo.

Puolustajien MM-pistepörssissä viitossijan jakavalla Mikko Lehtosella on selkeä suunnitelma siitä, millä Ruotsi kaatuu.

– Koetetaan ottaa niiden hyökkäyspeli pois ja saada Ruotsi turhautumaan sitä kautta. Meidän pitää olla fiksuja ja kärsivällisiä, puolustaa hyvin, ja kun paikka on, hyökätä laadukkaasti.

Tiivis joukkuepuolustus on Leijonien kivijalka.

– Ruotsilla on taitavia äijiä, niille ei saa antaa tilaa. Jos niille sitä antaa, ne osaavat kyllä tehdä paikoista maalit, Lehtonen tietää.

