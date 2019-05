Kansainvälinen Man Booker -kirjallisuuspalkinto omanilaiselle Jokha Alharthille – ensi kertaa palkinnon saa arabiaksi kirjoittava kirjailija

Kansainvälisen Man Booker -kirjallisuuspalkinnon saa omanilainen kirjailija Jokha Alharthi romaanistaan Celestial Bodies. Hän jakaa 50 000 punnan eli reilun 57 000 euron palkinnon yhdessä kääntäjänsä Marilyn Boothin kanssa.

Guardianin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun arabiaksi kirjoittava kirjailija voittaa palkinnon. Palkinto myönnetään vuosittain teokselle, joka on käännetty englanniksi ja julkaistu Britanniassa.

Alharthi on ensimmäinen omanilainen naiskirjailija, jonka tuotantoa on käännetty englanniksi.

Celestial Bodies -romaani sijoittuu omanilaiseen kylään ja kertoo kolmen siskoksen tarinan.

Tuomaristoa johtanut historioitsija Bettany Hughes sanoo, että kirjan avulla pääsi käsiksi ideoihin, ajatuksiin ja kokemuksiin, joihin ei normaalisti englannin kielellä pääse.

– Se (kirja) välttää jokaisen stereotypian, jota voi odottaa, kun se analysoi sukupuolta, rotua ja sosiaalisia eroja ja orjuutta. Kirja on kauttaaltaan yllätyksellinen. Me rakastuimme siihen, hän sanoo.

Hughesin mukaan tuomarit rakastuivat Alharthin romaanin monivivahteiseen taiteellisuuteen. Hänen mukaansa romaani on vähemmän mahtaileva kuin jotkut muut ehdolla olleet kirjat.

Miltei kaikki ehdolla olleiden teosten kirjoittajat olivat naisia. Joukossa oli myös puolalainen Olga Tokarczuk, joka sai palkinnon viime vuonna romaanistaan Flights (suom. Vaeltajat).

Kansainvälinen Man Booker -palkinto perustettiin perinteisen englanninkielisestä teoksesta myönnettävän Booker-palkinnon rinnalle vuonna 2005.

