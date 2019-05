Kansainvälinen merioikeus määräsi Venäjää vapauttamaan ukrainalaiset merimiehet

Kansainvälisen merioikeuden mukaan Venäjän on vapautettava viime marraskuussa Kertshinsalmessa pidätetyt ukrainalaiset merimiehet välittömästi. Venäjän joukot valtasivat viime vuoden puolella kolme ukrainalaista alusta ja pidättivät yli 20 merimiestä.

– Venäjän on välittömästi vapautettava ukrainalaissotilaat ja päästettävä heidät palaamaan Ukrainaan, sanoi kansainvälisen merioikeuden tuomari Jin-Hyuan Paik. Oikeus määräsi Venäjän niin ikään palauttamaan alukset Ukrainalle.

Venäjä on jo etukäteen ilmoittanut, ettei aio tunnustaa kansainvälisen merioikeuden päätöstä, koska alukset syyllistyivät Venäjän mukaan rajaloukkaukseen ja olivat Venäjän aluevesillä.

Merimiehiä uhkaa oikeudenkäynnissä jopa kuuden vuoden vankeus.

Kertshinsalmi on Mustanmeren ja Asovanmeren välissä kulkeva kapea vesiväylä, joka erottaa Krimin niemimaan Venäjästä.

Kertshinsalmen vastarannalla olevan Krimin niemimaan liittämistä Venäjään ei ole tunnustettu kansainvälisesti, joten merioikeudellisesti kyseessä on kansainvälinen salmi.

Viime kuussa merioikeuteen asian vienyt Ukraina vaati Venäjää panemaan oikeuden päätöksen toimeen nopeasti ja täysin.

– Merioikeuden päätös on selvä merkki Venäjälle siitä, että se ei voi loukata kansainvälistä oikeutta ja selvitä ilman rangaistusta, sanoi Ukrainan varaulkoministeri Olena Zerkal Facebookissa.

STT

Kuvat: