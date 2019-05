Kansallismieliset kokosivat rivejään Brysselissä – Halla-ahon mukaan puolueita on kasassa kymmenkunta

Euroopan parlamentin uuteen oikeistopopulistien ryhmään on menossa mukaan kymmenkunta puoluetta ja reilu 70 europarlamentaarikkoa, kertoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Oikeistopopulistien rintama kilpailisi näin vihreiden kanssa parlamentin neljänneksi suurimman ryhmän paikasta.

Kansallismielisten puolueiden edustajia oli keskiviikkona koolla Euroopan parlamentissa suljettujen ovien takana. Halla-aho kertoi STT:lle ja Helsingin Sanomille, että ryhmä syntyy tai olisi ainakin hyvin erikoista, jos näin ei kävisi.

Vähän Halla-ahon jälkeen kokoushuoneesta poistui Ranskan Kansallisen liittouman puheenjohtaja Marine Le Pen.

– Ihan mielenkiintoista keskustelua käytiin ryhmän rakenteesta, strategiasta ja suunnitelmista. Paljon jäi asioita vielä käsittelemättä, mutta ensi viikolla jatketaan, Halla-aho kertoi.

Euroopan parlamentissa muutkin ryhmät ovat tällä viikolla pitäneet ensimmäisiä kokouksiaan ja koonneet rivejään. Jokainen kansallinen puolue kuuluu parlamentissa yleensä johonkin poliittiseen ryhmään.

Samalla käytävällä kokoustivat keskiviikkona myös vihreät.

Heidi Hautala ja Ville Niinistö arvioivat, että vihreiden lopullinen paikkamäärä voi nousta lähelle 80:aa.

– On ilmiselvää, että on mahdollista rakentaa neljän puolueen löyhä yhteenliittymä, joka puolustaa EU:n toimintakykyä, mutta joka pystyy myös sopimaan määrätietoisemmasta ilmastopolitiikasta, Hautala sanoo.

Neljä suurta puolueryhmää ovat Euroopan kansanpuolue, sosiaalidemokraatit ja liberaaliryhmä Alde.

Neuvottelut jatkuvat

Halla-aho ei vielä kertonut ryhmäänsä tulevien jäsenpuolueiden nimiä.

Aiemmin Italian Milanossa järjestetyssä kampanjatilaisuudessa olivat mukana juuri Ranskan Kansallinen liittouma sekä muun muassa Italian Lega, Vaihtoehto Saksalle (AfD), Belgian Vlaams Belang, Tanskan Kansanpuolue, Itävallan vapauspuolue ja perussuomalaiset.

Neuvottelut puolueiden kanssa hänen mukaansa jatkuvat.

– On useita mahdollisia, osa ehkä todennäköisiä ja osa vähemmän todennäköisiä, mutta sellaisia joiden kanssa kuitenkin keskustellaan ja toivotaan, että lähtevät mukaan, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaiset toivoo edelleen, että Ruotsidemokraatit tulisivat mukaan Italian Matteo Salvinin johdolla kasattuun joukkoon. Puolue on aiemmin vieroksunut yhteistyötä liittouman kärkipuolueiden Venäjä-kytkösten takia.

Uusoikeistolaisen ryhmän perustaminen on herättänyt kysymyksiä siitä, pyrkiikö puolueryhmä haittaamaan Euroopan parlamentin työtä. Kuinka rakentavalla hengellä ryhmä suhtautuu työhön EU-parlamentissa?

– Toivon, että suhtautuminen työhön olisi samalla tavalla rakentavaa kuin (konservatiiviryhmä) ECR:ssä oli edellisellä kaudella. Luulen kyllä, että henki on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana. Ehkä osittain brexitin vuoksi, osittain muista syistä. Pikemminkin halutaan nähdä, että voidaan työskennellä EU:n puitteissa ja yrittää muuttaa sitä suuntaa, johon EU on kehittymässä, Halla-aho vastaa.

Kansallismieliset puolueet olivat suurimpia EU-vaaleissa sekä Italiassa että Ranskassa. Belgiassa Vlaams Belang nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi noin 11 prosentin kannatuksella. Sen sijaan Tanskassa oikeistopopulistit kärsivät tappion.

