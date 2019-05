Kansanedustaja Ritva Elomaa kiisti poliisille tienneensä mitään ghanalaistilin rahoista – talousrikoksesta syytetyn Kimmo Elomaan mukaan tililtä nostetut 150 000 euroa ovat vaimon kehonrakennuspalkintoja

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio jutussa, jossa Kimmo Elomaalle vaaditaan ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä velallisen epärehellisyydestä.

Elomaa on syyttäjän mukaan nostanut vuosina 2015-2017 ghanalaisen pankin kortilla automaateista liki 150 000 euroa. Syyttäjän mukaan Elomaa on näin toimiessaan velallisena ollessaan hävittänyt omaisuuttaan ilman hyväksyttävää syytä. Häneltä on ollut perittävänä korvauksia valtiolle yli 60 000 euroa.

Oikeudessa Elomaa kiisti syytteen. Hän sanoi, ettei ole hävittänyt omia varojaan, vaan ghanalaisessa pankissa olleet rahat olivat hänen kansanedustajapuolisonsa Ritva ”Kike” Elomaan (ps.) kehonrakennuskilpailuissa voittamia palkintorahoja.

Poliisikuulustelussa Kimmo Elomaa on kertonut avanneensa tilin ghanalaiseen pankkiin ja tallettaneensa sille 400 000 euroa.

– Minun nimilläni on ollut tili ghanalaisessa UT Bank Ltd:ssä, mutta tilillä olleet rahat eivät siis ole olleet minun, vaan vaimoni Ritva Elomaan rahoja. Hän on nuo rahat saanut voitoistaan urheilussa, Kimmo Elomaa sanoi poliisikuulustelussa.

Ritva Elomaa on kiistänyt miehensä kertoman. Hän sanoi kuulusteluissa, ettei hänellä ole mitään tietoa ghanalaisessa pankissa olleista varoista.

– En osaa sanoa asiaan mitään, koska en tiedä asiasta mitään. Kuten sanottu, niin minulla ei ole rahojen kanssa mitään tekemistä, Ritva Elomaa sanoi.

STT kysyi asiasta aiemmin Ritva Elomaalta, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa millään tavalla.

Kimmo Elomaa sanoo asioineensa ghanalaispankissa ministeriön virkamiehen kanssa

Kimmo Elomaa muisteli kuulusteluissa siirtäneensä rahat ghanalaiselle pankkitilille Sveitsistä vuonna 2010 tai sen jälkeen. Kuulustelussa Elomaalle on näytetty sähköpostiviestiä, jossa on pyydetty sulkemaan sveitsiläispankin tili ja siirtämään varat ghanalaiseen pankkiin. Liitteenä viestissä on ollut liitteenä vuoden 2014 elokuulle päivätty kuva, jossa on Ritva ja Kimmo Elomaan allekirjoitukset.

– Sveitsin tili oli pakko sulkea, ja ainoa mahdollisuus oli ghanalainen tili. Euroopasta ei löytynyt mitään sopivaa maata. Ritva Elomaan allekirjoitus on varmuudella aito ja sovimme yhdessä tilin sulkemisesta, Kimmo Elomaa sanoi kuulustelijalle.

Ghanalaisessa pankissa asioidessaan Kimmo Elomaa kertoo saaneensa apua paikallisilta viranomaisilta.

– Tilin avaamisessa minua auttoi Ghanan ulkoministeriön virkamies. Hänet valtuutti silloinen Ghanan hallituksen valtiovarainministeri. En muista hänen nimeään, mutta minulla on hänen käyntikorttinsa, Elomaa sanoi kuulustelussa.

Elomaan mukaan hänen tarkoituksensa oli avata Ghanaan vientiyritys, mistä syystä hän sai yhteydenoton ministeriön työntekijältä.

– Mielestäni hän ainakin esitti olevansa ministeriössä töissä. En tiedä hänestä enempää, Elomaa sanoi.

Ritva Elomaa sanoi kuulusteluissa, ettei tiedä, onko hänen miehellään ollut yritystoimintaa Ghanassa.

– Jossain ulkomailla hän on joskus käynyt, mutta en tiedä missä, Ritva Elomaa sanoi kuulustelijalle.

Kotoa löytyi käteistä kylpytakin taskussa ja ladattu pistooli äänenvaimentimella

Esitutkintapöytäkirjan mukaan Elomaiden kotiin tehdyssä kotietsinnässä asunnosta löytyi yhteensä 11 000 euroa käteistä. Makuuhuoneen oven vieressä olleen kylpytakin taskussa oli 50 euron seteleinä yhteensä 10 000 euroa. Setelinippujen ympärille oli taiteltu automaattinostotositteet, jotka poliisin mukaan täsmäsivät ghanalaiselta tililtä tehtyihin nostoihin, pöytäkirjassa sanotaan.

Tuhat euroa löytyi samassa kerroksessa olleen huoneen baaritiskiltä.

Ritva Elomaa sanoi kuulustelussa, että löytyneet 10 000 euroa eivät ole peräisin ghanalaispankin tililtä. Hänen mukaansa setelit ovat hänen rahojaan, jotka hän on nostanut pankin tiskiltä ja automaateilta.

– Minä olen antanut mieheni Kimmon käyttöön 5 000-10 000 euroa.

Ritva Elomaan mukaan hänen miehellään on tapana säilyttää rahoja kylpytakin taskussa.

– Muistaakseni hän pitää rahoja aamutakin taskussa. Sieltä löydän rahat, jos hänelle sattuisi jotain.

Kotietsinnän yhteydessä asunnosta löytyi myös ladattu luvaton pienoispistooli, mistä syystä Kimmo Elomaata syytetään myös ampuma-aserikoksesta. Pistoolissa on syytteen mukaan ollut äänenvaimennin ja kahdeksan patruunaa. Elomaa myöntää tämän syytteen oikeaksi.

Ritva Elomaa on kuulustelussa kiistänyt tienneensä aseesta.

Velka perustuu aiempaan talousrikostuomioon ja sen korvauksiin

Talousrikossyytteessä tarkoitettu summa, jota Kimmo Elomaan epäillään piilottaneen, perustuu aiemman talousrikostuomion korvauksiin. Elomaa tuomittiin vuonna 2003 Turun hovioikeudessa useista talousrikoksista kahden vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen.

Syyttäjän mukaan Elomaa on varoja piilottamalla tavoitellut taloudellista hyötyä.

– Elomaa on omaisuutensa hävittämisellä oleellisesti pahentanut maksukyvyttömyyttään. Velallisen epärehellisyydessä on tavoiteltu huomattavaa hyötyä ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, syytteessä sanotaan.

Syyttäjä vaatii Elomaalle ehdotonta vankeusrangaistusta, joka voidaan muuttaa yhdyskuntapalveluksi.

