Kapteeni ”Mörkö” Anttila johti joukkonsa päätyyn saakka – MM-finaalin kaksi maalia sinetöivät Suomen kolmannen maailmanmestaruuden

Suomi sai viimeistään jääkiekon MM-finaalissa Kanadaa vastaan uuden kansallissankarin. Leijonien kapteeni Marko Anttilan hirmuvire kantoi vielä loppuotteluun, jossa hän teki joukkueensa maaleista kaksi ja avasi Suomelle tien maailmanmestaruuteen.

Suomi kaatoi Kanadan Slovakian Bratislavassa 3-1. Maailmanmestaruus on Leijonien kolmas vuosien 1995 ja 2011 MM-kultien jatkoksi.

– On tyhjä olo. Ei tahdo ymmärtää, mistä on kyse. Kova taistelu, Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen summasi C Moren televisiohaastattelussa.

– Energiat alkoivat olla jo vähissä. Kolmas erä oli selviytymistaistelua, Jalonen jatkoi.

Anttila iski 2-1-osuman Veli-Matti Savinaisen hienosta päätysyötöstä kolmannen erän alussa. Anttilan saldo kolmessa viimeisessä turnauspelissä oli häkellyttävä: kippari teki Suomen viidestä viimeisestä maalista neljä.

– Ihan ei ollut tällainen mielessä 7-8 viikkoa sitten, kun lähdettiin Tanskaan. Siinä moni vielä mietti, onko mukana joukkueessa. Mieletön matka, Anttila kertoi.

Turnauksessa kansainvälisen läpimurtonsa tehnyt Harri Pesonen ampui finaalissa komealla laukauksellaan 3-1 ja löi Suomen voitolle sinetin.

– Silloin tiesin, että homma on meidän. Muistan, kun 95 katsottiin isäukon kanssa Muuramessa televisiosta. Oli jutipumput ja kaikki, Pesonen viittasi Suomen 1995 vuoden MM-kultajoukkueen kapteeni Timo Jutilan tuuletukseen.

Suomen päävalmentajalla Jukka Jalosella on Kanada-finaalin jälkeen Slovakiaan erityinen suhde. Hän valmensi Suomen maailmanmestaruuteen myös kahdeksan vuotta sitten, kun Bratislavassa pelatussa MM-finaalissa Ruotsi taipui 6-1.

Myös Suomen joukkue, joka voitti Kanadaa vastaan maailmanmestaruuden, oli erityinen: Leijonien tämänkertaisessa miehistössä Slovakiassa oli 18 MM-ensikertalaista.

– Onhan tämä aikamoinen reissu ollut. Kolmessa viimeisessä ottelussa voitettiin Ruotsi, Venäjä ja Kanada. Kymmenen viime ottelua, kolmansissa erissä yksi maali omiin, Jalonen alleviivasi Suomen kovuutta otteluiden ratkaisuhetkillä.

Anttila sytytti

Suomi syntyi MM-finaalissa toisessa erässä kuin uudelleen. Kun Kanadan ärsytystaktiikka näytti avauserässä tehoavan hermojaan kiristelleisiin suomalaispelaajiin, ensimmäisen erätauon jälkeen Leijonat keskittyi vain pelaamiseen.

Suomi lisäsi vauhtia ja pyöritti Venäjä-välierästä tuttuja pitkiä hyökkäyksiä. Anttilan etukulmasta ylivoimalla erän alussa ampuma 1-1-tasoitus sytytti Leijonien liekin roihuun.

Suomen muutaman minuutin mittaisessa hurmoksessa Anttila huitaisi kiekon rystyltä tolppaan. Hyökkäyspään riistot tuottivat Suomelle maalipaikkoja, joissa onneaan koettivat Joel Kiviranta, Harri Pesonen ja Kaapo Kakko.

Kanada sai erän lopussa otetta. Sen johtomaali oli lähellä tilanteessa, jossa Chicagon keskushyökkääjä Pierre-Luc Dubois laukaisi tolppaan.

Suomen puolustuspeli oli finaalissa uhrautuvaa. Pelaajat peittivät kanadalaislaukauksia täysin pelottomasti.

– Oltiin ajoittain pulassa, mutta taisteltiin joukkueena, hurjassa vireessä ollut Suomen maalivahti Kevin Lankinen sanoi.

Kanada oli tehnyt läksynsä

Turnauksen alkajaisiksi Suomelle hävinnyt Kanada oli tehnyt reilun kahden viikon aikana läksynsä. Se otti ensimmäisessä erässä aloitteen.

Kun Suomi MM-välierässä hämmensi vastustajaa niin, että kiekonpitoa rakastava Venäjä joutui pyörimään omassa päädyssään, päivää myöhemmin finaalissa Suomi joutuikin puolustuskannalle.

Kanada hallitsi avauserää selvästi. Suomi ei päässyt haluamiinsa pitkiin hyökkäyksiin, kun sitä vastoin kanadalaisista ainakin Sam Reinhartilla ja Sean Couturierilla oli ensimmäisessä erässä avopaikat maalintekoon.

Erän ainoan osuman ampui Las Vegasin NHL-puolustaja Shea Theodore. Kun Toni Rajala ei saanut puolustusalueella kiekkoa haltuunsa, Theodorelle aukesi väylä luistella nokikkain mainiosti pelanneen maalivahti Kevin Lankisen (43 torjuntaa) kanssa ja paikka ampua kiekko oikeaan ylänurkkaan.

Kaski hukkasi rankkarin

Avauserän yllättävimmän ratkaisun teki Suomen valmennusjohto, kun se valitsi puolustaja Oliwer Kasken ampumaan rangaistuslaukauksen. Ottelun ruotsalais-amerikkalainen tuomaripari Tobias Björk-Jeremy Tufts tuomitsi rankkarin, kun Thomas Chabot kaatoi alivoimalla läpiajoon karanneen Jere Sallisen.

Kaskelta on hartaasti odotettu turnauksen avausmaalia, mutta ponneton yritys jäi kauaksi siitä. Kaski ampui hitaasta vauhdista lepsusti suoraan maalivahti Matt Murrayn patjaan.

STT

Kuvat: