Karhubasket uusi mestaruutensa: ”Ei tähän kyllästy koskaan”

Kauhajoen Karhubasket marssi kotiparketillaan toiseen peräkkäiseen Suomen mestaruuteen, kun eteläpohjalaisjoukkue kaatoi Korisliigan finaalisarjan viidennessä ottelussa Kouvolan Kouvot lukemin 90-84 (44-43). Pantteri-patsas tuli Karhubasketille otteluvoitoin 4-1.

Kotijoukkueen mestaruus alkoi näyttää todennäköiseltä jo perjantaisessa Kouvolan-ottelussa, jossa Kouvot jäi Karhubasketin jalkoihin 38 pisteen erolla. Kouvot löysi kuitenkin uutta virtaa Kauhajoella taistellen voitosta aina loppuhetkille asti. Ratkaiseva kori syntyi vasta viimeisellä minuutilla, kun Cameron Jones upotti kolmosen sisään ja vei kotijoukkueen 87-81-johtoon. Siitä eivät vieraat enää nousseet.

Kouvojen iskunpaikka oli kolmannessa erässä, kun vieraat pääsivät yhdeksän pisteen karkumatkalle. Karhubasket pelasi kuitenkin erän lopun vahvasti kuroen eron kahteen pisteeseen. Päätösneljännes meni lopulta isännille 27-19.

– Tämä ei ollut paras peli meiltä, mutta teimme tarvittavan, iloitsi Karhubasketin Okko Järvi.

Herkkiä hetkiä

Kauhajoella päättyi samalla yksi merkittävä ajanjakso, kun joukkueen päävalmentaja Jussi Laakso valmensi viimeisen pelinsä Karhubasketissa.

– Olen sanaton…tämä on herkkä hetki meikäläiselle, Laakso liikuttui.

– Kouvot teki tästä todellisen sarjan. Ei ollut kaukana, että olisimme joutuneet tekemään vielä yhden Kouvolan-reissun, jatkoi Laakso, jonka päävalmentajan paikan perii hänen apuluotsinsa Janne Koskimies.

Myös Kouvojen riveissä herkistyttiin, kun ex-maajoukkuepelaaja Ville Kauniston ura päättyi. Kouvot-kapteeni keskittyy jatkossa työhönsä kansanedustajana.

– Tämä oli todella upea päätös, sillä tämä oli voitettu hopea. Karhubasket teki pienet asiat paremmin ratkaisuhetkillä, he ansaitsivat mestaruuden, myönsi Kaunisto loppuun.

Ratkaisevan finaalin tehokkaimmat olivat vieraiden Thomas Gipson ja Jeremy Morgan, jotka tekivät 24 pistettä mieheen. Kotijoukkueen tehokkaimmat olivat 20 pistettä per mies nakuttaneet Rene Rougeau, Cameron Jones ja Christopher McKnight.

STT

Kuvat: