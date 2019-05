Katonpesua ja penkkiremppaa Salon Vuohensaaressa

Salon Vuohensaaren kesäteatterilla on meneillään remontti. 1990-luvun alkupuolelta peräisin olevan katsomon penkkejä on uusittu ja myös kesän teatteriesityksen lavasteet ovat työn alla.

Kesäteatterin penkit olivat päässeet vuosien saatossa huonoon kuntoon.

– Katettu katsomo oli paremmassa kunnossa, mutta taivasalla olleet penkit olivat lahon takia todella huonossa jamassa ja ne piti uusia kokonaan, kertoo Salon Teatterin varapuheenjohtaja Timo A. Aalto.

Salolaisen arkkitehdin Lauri Hollménin suunnittelema Vuohensaaren kesäteatteri on jaettu kolmeen osaan, joista keskimmäinen on katettu. Katsomossa on kaikkiaan 350 istuinpaikkaa, joista parisataa on katon alla.

Penkkejä on uusimassa salolainen kirvesmies Kari Liimatta, jonka apuna on häärinyt välillä Aallon lisäksi teatterin vapaaehtoisia.

– Ensimmäiset kolme viikkoa meni lapiohommissa, jotta saimme maan alla olevat penkkien osat esiin, Liimatta kertoo.

Liimatan mukaan penkit olivat osin niin huonossa kunnossa, että nyt oli viimeinen hetki uusia ne.

– Onneksi kaupunki otti asian tosissaan ja lähti rahoittamaan korjausurakkaa, Aalto sanoo. Vuohensaaren kesäteatteri on kaupungin omistama.

Liimatta ja Aalto uskovat, että kesäteatterin penkit on saatu kunnostettua lähipäivinä.

– Loppusuoralla tässä jo ollaan. Penkit pitää vielä lopuksi pestä, Liimatta sanoo.

Penkkien lisäksi myös kesäteatterin katto on kokenut muodonmuutoksen.

– Katon päällä oli noin kymmenen sentin paksuudelta sammalta. Olin ihan varma, että katto hajoaa, kun pesen sen, mutta sammal olikin suojannut kattoa ja se on oikein hyvässä kunnossa, Aalto sanoo.

Katolle asennettiin myös sadevesijärjestelmät, eli nyt vesi valuu katolta ränneihin.

– Sadevedet saatiin nyt vihdoin kunnolla aisoihin. Aikaisemmin vedet valuivat katolta suoraan maahan ja rankkasateet veivät sepelit mennessään.

Teatterin lipunmyyntikoppi sai remontin yhteydessä uuden katon, kun vanha pulpettikatto purettiin pois ja uusi kaareva katto rakennettiin tilalle.

– Teatterilla on myös tehty maalaushommia talkootöinä, Aalto lisää.

Vaihtuvat maisemat vaativat lavastajalta mielikuvitusta

Salon Vuohensaaren kesäteatterissa nähdään tänä kesänä musikaali Myrskyluodon Maija. Salon Teatterin musikaalin ohjaa Peter Nyberg. Timo A. Aalto vastaa puolestaan lavastuksesta ja valosuunnittelusta.

Aalto rakentaa parhaillaan Vuohensaaressa tulevan esityksen lavasteita.

– Vuohensaari on esitykselle todella hyvä paikka. Tarkoituksena on ottaa ympäröivää luontoa mukaan mahdollisimman paljon, Aalto kertoo.

Esimerkiksi läheinen iso kivi muuttuu esityksessä Högberget-nimiseksi kallioksi, jossa Maija seisoo tähyilemässä merelle.

Aallon mukaan suurin haaste lavastuksen tekemiselle on se, että Myrskyluodon Maijassa liikutaan useissa maisemissa kartanomiljööstä ulkosaaristoon.

Aalto on ratkaissut ongelman rakentamalla liikkuvia ja käännettäviä seiniä, joilla tärkeimmät tapahtumapaikat saadaan luotua.

– Seinät täytyy vielä saada kunnolla liikkumaan ja kääntymään epätasaisella maalla, hän sanoo.

Myrskyluodon Maijassa nähdään myös muun muassa keinu sekä soutuvene, joiden toteuttaminen on vaatinut lavastajalta mielikuvitusta.