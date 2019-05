Kela antaa 7 000 lääkärille palautetta vahvojen opioidien määräämisestä

Kela lähettää palautetta vahvoja opioideja määränneille lääkäreille. Palaute koskee noin 7 000 lääkäriä ja hammaslääkäriä, jotka ovat vähintään kerran vuonna 2018 määränneet oksikodonia tai fentanyyliä potilaalle, joka on saanut lääkettä yhden vuoden aikana vähintään kolmen kuukauden annoksen. Potilaat ovat olleet lääkkeen pitkäaikaiskäyttäjiä, jotka eivät sairasta syöpää.

– Halutaan kehottaa lääkäreitä harkitsemaan vahvojen opioidien määräämistä. Ei ole tarkoitus etsiä syyllisiä tai sanoa, että joku olisi tehnyt väärin, Kelan tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa vahvojen opioidien määräämisestä on olemassa hoitosuosituksia, mutta lopullinen päätös vahvojen opioidien määräämisestä on lääkärien harkinnan varassa.

Saastamoisen mukaan korjattavaa kuitenkin on, koska vahvoja opioideja ei lainkaan suositella pitkäaikaisen kivun lievitykseen muussa kuin syöpä- ja saattohoidossa.

Yhdysvalloissa ”kuumin” lääke

Saastamoisen mukaan vahvojen opioidien ja erityisesti oksikodonin kulutus on ollut Suomessa kasvussa. Mietojen ja vahvojen opioidien kulutus sen sijaan on kokonaisuudessaan vähenemään päin.

Saastamoisen mukaan syitä vahvojen opioidien käytön lisääntymiseen on vaikea arvailla. Hän kuitenkin mainitsee, että yksi vahvojen lääkkeiden käytön yleistymisen syy voi olla hintojen lasku.

– Oksikodonille on tullut rinnakkaisia valmisteita, jotka ovat laskeneet hintoja jonkin verran, Saastamoinen kertoo.

Kelan lähettämän palautteen taustalla on osittain Yhdysvaltain opioidikriisi.

– Se on ollut paljon esillä. Oksikodoni on ollut Yhdysvalloissa se ”kuumin” lääke, ja sen käyttö on Suomessakin alkanut kasvaa.

Saastamoisen mukaan Suomessa ei kuitenkaan ole nähtävissä Yhdysvaltain opioidikriisin kaltaista kehitystä.

STT

Kuvat: