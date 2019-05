Keskustan piirijohtajat eivät näe kynnyskysymyksissä joustovaraa – ”Koko hallitusohjelman pitää näyttää siltä, että se on keskustalaiseen maailmankuvaan sopiva”

Keskustan kenttäväen viesti hallitusneuvotteluihin on selvä: puolueen kynnyskysymykset ovat nimenomaan kynnyskysymyksiä. Vain muutama STT:n lauantaina haastattelemista piirijohtajista puhui jonkinlaisen jouston puolesta.

– Kynnyskysymyksistä on pidettävä loppuun asti kiinni, kun tulos vaaleissa oli millainen oli, kommentoi esimerkiksi keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo.

Myös Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja Sallamaarit Markkanen nosti esille puolueen historiallisen huonon vaalituloksen, minkä myötä kynnyskysymyksissä täytyy hänen mukaansa pysyä tiukkana.

– Minusta meillä on se kymmenkohtainen paperi, jossa on jo alun perinkin todettu, ettei siitä jousteta, ja koko hallitusohjelman pitää näyttää siltä, että se on keskustalaiseen maailmankuvaan, keskustalaisiin periaatteisiin sopiva.

Samaa tiukkaa linjaa piti muun muassa myös Karjalan piirin puheenjohtaja Jouni Kemppi.

– Ei ole (joustoa), muuten ollaan oppositiossa.

Kainuun piirijohtaja Esa Kemppainen puolestaan kuvaili, että kynnyskysymykset ovat aika kiveen hakattuja.

”Hyväksyin, että mennään neuvottelemaan”

Huolimatta yhtenäisestä rintamasta kynnyskysymyksissä antoivat jotkut STT:n haastattelemista piirijohtajista enemmän liikkumavaraa neuvottelijoille kuin toiset. Esimerkiksi Kymenlaakson piirijohtaja Jaana Keskitalo sanoi uskovansa, ettei ”sivusta kannata ruveta huutelemaan”.

– Jousto pitää varmaan ihan miettiä siellä neuvottelijoiden keskuudessa. He tietävät kaikki ne asiat, mitkä niihin liittyy.

Pirkanmaan suunnalta puhuttiin puolestaan lopputuloksen puolesta.

– Totta kai on niin, että asioihin voidaan löytää soveltamalla ratkaisuja, sillä sanamuotohan ei ratkaise, vaan lopputulos, sanoi Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Tuukka Liuha.

Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Esko Lehtimäki puolestaan sanoi hyväksyneensä sen, että neuvottelemaan mennään, mutta hänkin painotti, että kynnyskysymyksistä täytyy nyt pitää kiinni.

Talous, maatalous, työllisyysaste

Useat piirijohtajista eivät halunneet millään tavoin priorisoida kynnyskysymyksiä, mutta joillekin muutama nousi ylitse muiden. Esimerkiksi Uudenmaan piirin puheenjohtaja Jasi Kuokkanen nosti esille muun muassa talouskysymykset.

– Tietysti talouskysymykset ovat sellaiset, sillä haluaisin nähdä, että pystymme jatkamaan vastuullista taloudenpitoa. Ympäristö- ja maatalouspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin meillä ei myöskään pidä löytyä joustonvaraa.

Päijät-Hämeen piirijohtaja Jukka Mölsä puolestaan painottaa muun muassa maatalouden tärkeyttä.

– Maatalouden ja koko Suomen alueellisen kehittämisen tarve on ihan selvä. Siitä ei voida tinkiä.

Myös muun muassa 75 prosentin työllisyysaste ja maakuntapohjainen sote-uudistus nousivat esille, kun piirijohtajat pohtivat kynnyskysymyksiä ja niiden painoarvoa.

Sipilä: Huhuja liikkeellä, mutta kynnyskysymyksistä keskusta ei voi perääntyä

Hallitusneuvotteluissa puhkesi perjantaina ensimmäinen myrskyvaroitus, kun keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ilmaisi tuskastumisensa neuvotteluiden hitaaseen etenemiseen. Eduskunnassa puolueen ryhmäkokouksen jälkeen puhunut Sipilä myös painotti, että keskusta pitää kiinni kynnyskysymyksistään.

– Kaikenlaisia tietoja ja huhuja on liikkeellä, mutta yhdestäkään kynnyskysymyksestä keskusta ei voi perääntyä.

Sipilä myös muun muassa sanoi, että keskusta on aika monessa kysymyksessä puolustanut yksin kestävää taloutta ja kestävää maa- ja metsätaloutta.

Kenttäväeltä kysyttiin mielipidettä

Keskusta päätyi neuvottelupöytään sen jälkeen, kun puolue kysyi kenttäväeltään mielipidettä hallitusneuvotteluihin. Keskustan mukaan puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenistä 80 prosenttia kannatti hallitusneuvotteluihin lähtemistä. Edellytyksenä oli kuitenkin se, että puolueen kynnyskysymykset toteutuvat.

STT tavoitteli lauantaina kaikkia keskustan pariakymmentä piirijohtajaa. Heistä viisi ei ollut lauantaina iltapäivään mennessä vastannut STT:n yhteydenottopyyntöihin.

STT

