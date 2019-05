Kevätkylvöt etenevät hyvin, viljelijät toivovat nyt sopivasti sateita

Kevätkylvöt ovat hyvässä vauhdissa ja osin jo saatu päätökseen, kertoo ProAgria. Vain Lapissa kevätviljojen kylvöjä ei ole päästy aloittamaan peltojen märkyyden vuoksi. Varsinais-Suomessa sekä Länsi-Uudellamaalla pellot on kylvetty.

– Tänä keväänä on tullut näkyviin, että Suomi on suuri maa: Varsinais-Suomessa päästin jo hyvinkin pääsiäisen aikaan aloittamaan kylvöjä, kun taas Lapissa niitä ei ole aloitettu vieläkään. Tokihan kevätviljoista puhuttaessa viljelyn painopistealue onkin enemmän Etelä-Suomessa, tietää ProAgrian johtava asiantuntija Terhi Taulavuori.

Pisimmälle on edetty kevätvehnien kylvöissä, kun taas kauran ja ohran kylvöt ovat päässeet vasta alkuun. Kevätkylvöt ja talvehtineiden kasvustojen kehitys ovat Etelä-Suomessa edelleen viikosta kahteen edellä keskimääräisestä. Maan keski- ja pohjoisosissa kevään tulo on normaalissa aikataulussaan. Viime päivien lämmin sää on nopeuttanut kasvua.

– Tässähän on aika paljon strategista aikaa jäljellä. Aina tuonne kesäkuun loppupuolelle asti muodostuu satopotentiaalia. Nyt paljon riippuu sateista ja lämpötilasta. Jos sää pysyy viileän puolella, niin viljat versovat enemmän. Se tarkoittaa sitä, että viljantähkiä tulee enemmän ja sitä myöten myös satoa, Taulavuori jatkaa.

– Jos on oikein kuivaa ja hellettä, versominen jää vähemmäksi ja sitä kautta myös sato.

Lämmintä säätä, vaan ei hellettä

Viljelijöiden toiveissa olisi nyt sopivan lämmin, mutta ei liian kuuma sää sekä sopivasti sateita.

– Jos verrataan viime kevääseen, niin sehän oli erittäin kuiva. Silloin jo kesäkuun alussa pystyttiin sanomaan, että nyt tulee satotappioita. Nythän sateita on kuitenkin saatu. Tällekin viikolle on sadekuuroja luvattu eri puolille maata, ja ne ovat erittäin tervetulleita, Taulavuori muistuttaa.

Taulavuoren mukaan pahin mahdollinen skenaario olisi jatkuva helle.

– Jos puhutaan puutarhakasveista niin mansikan, herukan ja omenapuiden kukinnat ovat meneillään. Jos on kovin helteiset säät, kukinta menee nopeasti ohi, eivätkä pölyttäjätkään ehdi liikkua kasvistoissa. Siitepölykään ei samalla tavalla idä, jos on oikein kuivaa ja hellettä.

Yöpakkaset ovat vahingoittaneet mansikoiden, herukoiden ja omenoiden kukkia Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa. Etelä-Suomen pakkaset ovat tehneet myös jonkin verran tuhojaan syysviljoille ja kukintaansa aloittaneille syysöljykasveille, mutta pahoilta vahingoilta on säästytty.

Viime viikkoon jatkuneet kylmät yöt ovat kuitenkin jarruttaneet jonkin verran syysviljojen, kuminan ja nurmien lähtöä kasvuun.

– Pilvipoutainen sää ja lämpötila siinä kahdenkympin kieppeillä sekä sopivasti sateita. Sellainen olisi viljelijän toivesää, Taulavuori summaa.

