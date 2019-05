Kevin Lankisen äiti ehti 24 vuotta sitten synnytyslaitokselta kotiin seuraamaan MM-finaalia, ja nyt poika on maailmanmestari – ”Ei tätä usko oikein vieläkään”

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen maalivahti Kevin Lankinen oli parin viikon ikäinen, kun Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon miesten maailmanmestaruutensa vuonna 1995.

Tänä keväänä Lankinen torjui Suomelle kolmannen maailmanmestaruuden, kun hän nollasi lauantain välierässä Venäjän ja antautui sunnuntain finaalissa Kanadaa vastaan vain kerran. Suomi voitti finaalin 3-1, ja etenkin loppuhetkillä Lankinen piti Suomea pystyssä.

– Vuonna 1995 ehdimme juuri laitokselta kotiin katsomaan MM-finaalia, Lankisen äiti Christa Grönlund kertasi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 24 vuoden takaisia tapahtumia.

Suomen joukkueen odotetaan saapuvan Helsinki-Vantaan lentoaseman VIP-puolelle kello 16.05. Pelaajia ja joukkueen muita jäseniä on odottamassa heidän läheisiään ja tiedotusvälineiden edustajia.

Christa Grönlund kertoi, että Kevin-poika aloitti jääkiekon 4-vuotiaana. Nyt parinkymmenen vuoden harrastamisen jälkeen poika saavutti uransa toistaiseksi suurimman huippukohdan.

– Kävimme Kosicessa katsomassa pelit Tanskaa ja Britanniaa vastaan. Ei tätä usko oikein vieläkään. Kyllä tässä on kuljetettu, kustannettu ja kannustettu vuosien saatossa, Grönlund tuumi.

Miten maailmanmestaruus muuttaa poikaa, ja tarvitseeko vanhempien vielä pistää jäitä hattuun menestyksen hetkellä?

– Hän on kylmäpäinen poika, ja jalat ovat maassa. Ei tarvitse puuttua tähän asiaan, Christa Grönlund paalutti.

Kevin Lankinen pelasi tällä kaudella seurajoukkuetasolla pääasiassa Chicagon farmijoukkueessa Rockfordissa. Suomessa hän on torjunut muun muassa Kiekko-Vantaan, KooKoon, HIFK:n ja Jokerien maalilla.

STT

