Kielen oppii puhumalla, päätti Safa ja ahkeroi amiksessa

Suomen kieli ei ainakaan jarruttanut afganistanilaisen Safa Hayatin opintoja. Hän valmistui itselle vieraalla kielellä eli suomen kielellä lvi-asentajaksi Salon seudun ammattiopistosta kahdessa vuodessa.

– Kolme vuotta olisi ollut aikaa opiskella, hän kertoo.

Ammattiopintojen alkaessa hän oli ehtinyt opetella kieltä vasta parisen vuotta, sillä hän oli tullut Suomeen alaikäisenä turvapaikanhakijana vajaat neljä vuotta sitten syksyllä.

Safa (Safaoddin) ryhtyi heti käyttämään suomea niin paljon kuin mahdollista.

– Kielen oppii puhumalla.

– Jos ei uskalla puhua, ei opikaan, hän sanoo.

Suomea Safa Hayati oli ehtinyt opetella jo Kiskossa Kärkelän tukiasumisyksikössä sen verran, että suomeksi selvisi muutama asia, kun SSS teki juttua turvapaikanhakijanuorista talvella kolme vuotta sitten.

Juttu käsitteli viiden nuoren porukkaa ja kiskolaista Lauri Rantalaa , joka haki nuoret kotiinsa ja perehdytti heitä suomalaiseen kulttuuriin.

Jutunteon yhteydessä Safa auttoi tulkkina! (SSS 13.3.2016)

Tästä viisikosta Safa on nyt ensimmäinen, joka on valmistunut ammattiin. Hän on kuitenkin viiden nuoren joukosta ainoa, joka edelleen odottaa Migrin päätöstä.

– Valitin kielteisestä päätöksestä hallinto-oikeuteen ja nyt hakemukseni on uudelleen Migrin käsittelyssä, hän selittää.

Vaikka päätös on viipynyt, opinnot ovat edenneet nopeaa tahtia.

– Halusin päästä töihin, Safa Hayati selittää.

Hän onkin ollut opintojen jälkeen väliaikaisessa työssä Adi Kalusteella, jossa on menossa remontti.

Töitä hän pystyy tekemään, sillä hänellä on Afganistanin passi, suomalainen pankkitili ja verokortti. Vain sotu puuttuu, minkä takia hän ei saa myöskään ajokorttia.

Se taas hankaloittaa alan töiden saantia.

– Olen hakenut monta työpaikkaa, mutta kun ei ole ajokorttia, en ole saanut työtä, hän selittää.

Lvi-asentajaksi Safa Hayati halusi opiskella, kun hän oli tutustunut eri vaihtoehtoihin.

Opintoihin kuuluvan työharjoittelun kautta hän on ollut eri työmailla ympäri Suomea. Tässäkin hän sai käyttää suomen kieltä ja tutustua samalla myös murteisiin.

Opiskelua sinänsä Hayati kuvailee haastavaksi, sillä samaan aikaan tuli uusi systeemi, jossa oppilaalle tuli aiempaa enemmän vastuuta.

Kun Hayati ahkeroi opintojensa kanssa, hän sai myös miettiä tarkkaan, miten raha riittää.

Hän kulki ensin koulussa Kiskosta, mutta muutti myöhemmin Saloon, jossa hän asuu vuokralla niin sanotussa kimppa-asunnossa. Näin asumiskulut ovat mahdollisimman pienet.