Kiinan vastatullit: Kondomit, viini, hajuvedet, pianot…

Kondomit, viini, kauneudenhoitotuotteet ja pianot kuuluvat yhdysvaltalaisiin tuotteisiin, joille Kiina asettaa huomenna tuontitullit. Muita tavararyhmiä ovat muun muassa keittiötarvikkeet, urheiluvälineet, robotit, renkaat, puu ja lelut.

Kiina ilmoitti aiemmin tässä kuussa asettavansa tuontitullit tuotteille, joiden arvo on 60 miljardia dollaria. Yhdysvallat oli asettanut 25 prosentin rangaistustullit kiinalaisille tuotteille, joiden arvo on 200 miljardia dollaria.

Lisäksi presidentti Donald Trump käynnisti toimet, jotka koskisivat kaikkea tuontia Kiinasta. Kiistaan liittyy myös kiinalainen mobiililaite- ja verkkovalmistaja Huawei, jonka valmistamat verkkolaitteet on asetettu mustalle listalle Yhdysvalloissa.

Kauppasodan uusin kierros pyörähti käyntiin, kun maiden kauppaneuvottelut päättyivät tuloksettomina Washingtonissa. Yhdysvallat syytti Kiinaa kantojen pyörtämisestä neuvotteluissa. Kiina puolestaan vaati Yhdysvalloilta, että tämä suhtautuisi neuvotteluihin vakavasti.

Yhdysvaltain asettamilla tulleilla näyttää olevan jo vaikutusta Kiinan talouteen. Kiinan teollisuustuotanto on supistunut odotettua enemmän tässä kuussa.

Kiinalainen media on väläyttänyt, että Kiina voisi käyttää aseena harvinaisia maametalleja. Maametallien tuonnin loppuminen iskisi lujaa yhdysvaltalaisiin huipputeknologiaa ja sotilasteknologiaa valmistaviin yrityksiin.

Kiina tuottaa 80 prosenttia Yhdysvaltoihin menevistä harvinaisista maametalleista.

STT

