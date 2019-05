”On yleisen elämänkokemuksen vastaista pitää talousrahoja aamutakin taskussa” – Kimmo Elomaa tuomittiin törkeästä talousrikoksesta

Kimmo Elomaa on tuomittu Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa puolen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen muun muassa törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Oikeuden mukaan Elomaa nosti vuosina 2015-2017 automaateista lähes 150 000 euroa ghanalaisen pankin kortilla. Samaan aikaan hänellä on ollut valtiolle suorittamatta yli 65 000 euron velka.

Tuomion mukaan on selvää, että Elomaa hävitti omaisuuttaan ollessaan velvoitettu maksamaan velkaansa.

– Esitetyn selvityksen perusteella käräjäoikeudelle ei jää pienintäkään epäilystä siitä, etteikö Kimmo Elomaa olisi syyllistynyt syytteessä mainittuun tekoon, tuomiossa sanotaan.

Oikeudessa Elomaa kiisti rikoksen ja sanoi, että Ghanan rahat eivät ole hänen omiaan, vaan hänen kansanedustajavaimonsa Ritva ”Kike” Elomaan (ps.) kehonrakennuspalkintoja. Poliisikuulustelussa Kimmo Elomaa kertoi avanneensa tilin ghanalaiseen pankkiin ja tallettaneensa sille aikanaan yhteensä 400 000 euroa.

Ritva Elomaa kiisti kuulustelussa tietävänsä Ghanan rahoista yhtään mitään. Käräjäoikeus piti epäuskottavana, että Kimmo Elomaa hallinnoisi vaimonsa rahoja tämän tietämättä asiasta.

– Mikäli Kimmo Elomaan kertomus tapahtumien kulusta pitäisi paikkaansa, Ritva Elomaa ei olisi kiinnostunut omista rahoistaan, jotka hän on joskus 80-luvulla urheillessaan voittanut, tuomiossa sanotaan.

STT kysyi asiasta aiemmin Ritva Elomaalta, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa millään tavalla.

”Talouskustannuksiin ei jätetä rahaa milloin minnekin löydettäväksi”

Esitutkintapöytäkirjan mukaan Elomaiden kotiin tehdyssä kotietsinnässä asunnosta löytyi yhteensä 11 000 euroa käteistä. Siitä 10 000 euroa löytyi aamutakin taskusta. Setelinippujen ympärille oli taiteltu automaattinostotositteet, jotka poliisin mukaan täsmäsivät ghanalaiselta tililtä tehtyihin nostoihin.

Ritva Elomaa sanoi kuulustelussa, että löytyneet 10 000 euroa eivät ole peräisin ghanalaispankin tililtä. Hänen mukaansa nostetut rahat olivat hänen rahojaan, jotka hän on nostanut pankin tiskiltä ja automaateilta.

– Minä olen antanut mieheni Kimmon käyttöön 5 000-10 000 euroa, Ritva Elomaa sanoi kuulustelijalle.

Ritva Elomaan mukaan hänen miehellään on tapana säilyttää rahoja kylpytakin taskussa. Oikeus piti tätä hämmentävänä.

– Varattomalle ihmiselle, jonka tehtävä on hoitaa talouteen liittyvät kustannukset, ei jätetä rahaa milloin minnekin ”löydettäväksi”. Yleisen elämänkokemuksen vastaista on myös pitää talousrahoja aamutakin taskussa, tuomiossa sanotaan.

Kimmo Elomaa: Tarkoitus oli tuoda Suomeen kaakaota ja alligaattorivöitä

Kuulustelussa Kimmo Elomaa sanoi, että ghanalaisessa pankissa aikanaan asioidessaan hän sai apua paikallisilta viranomaisilta.

– Tilin avaamisessa minua auttoi Ghanan ulkoministeriön virkamies. Hänet valtuutti silloinen Ghanan hallituksen valtiovarainministeri. En muista hänen nimeään, mutta minulla on hänen käyntikorttinsa, Elomaa sanoi kuulustelussa.

Elomaan mukaan hänen tarkoituksensa oli rakentaa Ghanaan talo ja avata maassa yritys, joka harjoittaisi muun muassa kaakaon ja alligaattorivöiden vientiä. Elomaa sanoi, että Ghanan valtio oli mukana yrityshankkeessa.

Omassa kuulustelussaan Ritva Elomaa sanoi, ettei tiedä, onko hänen miehellään ollut yritystoimintaa Ghanassa.

– Jossain ulkomailla hän on joskus käynyt, mutta en tiedä missä, Ritva Elomaa sanoi kuulustelijalle.

Oikeus ei uskonut, että Ritva Elomaa antaisi rahaa miehensä Ghanan-hankkeeseen.

– Epäuskottavaa on, että Ritva Elomaa haluaisi omalla rahallaan rakentaa talon Ghanaan, missä hän ei Kimmo Elomaan mukaan ole koskaan käynyt, tuomiossa sanotaan.

Kotoa löytyi ladattu pistooli, joka toi tuomion myös ampuma-aserikoksesta

Velkasumma, jota Kimmo Elomaa tuomion mukaan piilotteli, perustuu aiemman talousrikostuomion korvauksiin. Elomaa tuomittiin vuonna 2003 Turun hovioikeudessa useista talousrikoksista kahden vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen.

Talousrikoskotietsinnän yhteydessä Elomaiden kotoa löytyi myös ladattu luvaton pienoispistooli, mistä syystä Kimmo Elomaa tuomittiin myös ampuma-aserikoksesta. Pistoolissa oli tuomion mukaan äänenvaimennin ja kahdeksan patruunaa. Elomaa myönsi tämän syytteen oikeaksi.

Ritva Elomaa on kuulustelussa kiistänyt tienneensä aseesta.

STT

Kuvat: