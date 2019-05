Kokenut MM-ensikertalainen Pesonen ilmentää Leijonien pelirohkeutta – ”Kenenkään ei tarvitse pelata pelko perseessä”

Jääkiekon maailmanmestaruudesta pelaavan Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen puhui jo Leijonien ensimmäisellä päävalmentajakaudellaan toistakymmentä vuotta sitten pelirohkeudesta. Sitä ei Leijonista ole MM-Slovakiassa puuttunut.

Rohkeuden ilmentymä on ensimmäisessä MM-turnauksessaan pelaava Harri Pesonen. Sveitsin liigan Langnaussa kiekkoileva työteliäs laitahyökkääjä on kolmella maalilla ja maalisyötöllään ollut yksi Suomen joukkueen ratkaisijoista.

Pelirohkeus tarttui mukaan huhtikuussa MM-leiriltä.

– Valmennuksesta tuli sellainen fiilis, että saa pelata ja kokeilla asioita, eikä kenenkään tarvitse pelata pelko perseessä, että jos teet virheen, olet loppupelin penkillä. Jätkät eivät mieti mitä jos, vaan antavat mennä, Pesonen kuvailee pelin perusperiaatetta.

”Kaikki ovat mukana”

Kolmekymppinen Pesonen on tiedetty luistelevaksi ja uutteraksi hyökkääjäksi, joka on pelannut maajoukkueessa kaudesta 2014-15 lähtien. MM-kisakomennus toteutui vajaan viiden vuoden odotuksen jälkeen.

– Kaikilla valmentajilla on omantyylisensä pelaajat, joista tykkäävät. Jukka (Jalonen) sanoi minulle jo syyskauden Karjala-turnauksen jälkeen, että tänä vuonna on hyvät mahdollisuudet päästä kisoihin. En ihan puskista tänne tullut, Pesonen muistelee.

Hän voitti ennen Sveitsiin lähtöään Suomen mestaruudet kasvattajaseurassaan JYPissä vuosina 2009 ja 2012.

– Se oli sillä tavalla erilainen joukkue, että JYP oli aika kokenut ryhmä. Menestyvässä joukkueessa toistuvat kuitenkin aina vähän samat asiat. Ensinnäkin kaikilla on omat roolit, joihin pitää sulautua ja sopeutua, Pesonen kuvailee.

MM-Leijonien valtti on yhtenäisyys.

– Tässä porukassa ei ole ketään, joka istuisi penkillä ja miettisi niitä kahta vaihtoaan, joita ottelussa vetää. Meillä kaikki ovat mukana ja osallistuvat. Kaikki tuntevat itsensä tärkeiksi. Se tuo voimaa.

Mitä sitä synkistelemään

Hyväntuulinen Pesonen kehuu MM-joukkueen ilmapiiriä.

– Mitä sitä tänne tulisi synkistelemään. Kun voittaa pelejä, ilmapiiri pysyy hyvänä. Eikä MM-finaalipaikkoja ihan joka vuosi tule.

Leijona-huuma alkoi reilut kaksi viikkoa sitten Kosicessa MM-avausottelussa voitolla finaalivastustaja Kanadasta.

– Kyllä jokainen pelaaja saa lisää virtaa, kun joukkue ottaa kovan päänahan, se on selvää. Jätkät kasvavat yhdessä yössä sentin, kaksi, Kaapo (Kakko) kolme, Pesonen virnistää.

